Россельхозбанк и Генпрокуратура обсудили итоги сотрудничества

В работе мероприятия приняли участие представители Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Участники обсудили итоги взаимодействия по вопросам выявления и пресечения правонарушений при выдаче и использовании кредитов.

Участники совещания обсудили вопросы, возникшие при расследовании конкретных уголовных дел. Реализованные в 2020 году совместные мероприятия способствовали снижению количества нарушений уголовно-процессуального законодательства по доследственным проверкам и уголовным делам, связанным с противоправными действиями в отношении банка.

Банк ведет активную работу по урегулированию проблемной задолженности, расширяя финансовую поддержку товаропроизводителей и наращивая клиентскую базу. В тоже время, продолжается целенаправленная работа с проблемной задолженностью, возникшей в 2011-2018 годах, в том числе путем проведения мероприятий уголовно-правового характера, которые дают положительные результаты.

На заседании было отмечено снижение количества направляемых банком в правоохранительные органы материалов, что свидетельствует о повышении качества кредитов, минимизации потерь на первоначальном этапе, надлежащем проведении проверочных и профилактических мероприятий.

Банк продолжит проведение активной работы по выявлению и фиксации противоправных действий, совершенных заемщиками, а также работниками кредитной организации, в целях возмещения причиненного вреда.

Участники обсудили планы совместной работы в следующем году с учетом увеличения объемов кредитования Россельхозбанка. По итогам совещания были выработаны предложения по совершенствованию работы по выявлению и пресечению преступлений в кредитно-финансовой сфере.

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