Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в регионе меняется статистика по случаям заболевания, выздоровления и смертей среди пациентов с коронавирусом. Не стали исключением и минувшие сутки.

Еще у 178 кузбассовцев на утро 20 ноября выявили коронавирус. Сейчас общее число заболевших достигло 19 019 человек. Часть из них - 3365 человек - находятся на лечении, еще 9937 - под медицинским наблюдением.

202 человека выписаны из инфекционных больниц за сутки В общей сложности число выздоровевших достигло 15 325 человек.

К сожалению, выросла и печальная статистика. Еще четыре кузбассовца, у которых ранее выявили коронавирус, скончались.

У женщины 1938 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1952 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1958 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1928 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 329 человек.

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