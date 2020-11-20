Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Концерт пройдет в рамках программы «Большие даты великих имен», посвященной юбилеям выдающихся личностей. Фото: Кадр концерта

Только шедевры!

Слушаем Чайковского и проникаемся душевными откровениями.

Государственная филармония Кузбасса к юбилею Петра Ильича Чайковского приглашает кемеровчан и гостей города на концерт камерно-вокальной лирики любимого русского композитора. В основе программы этого вечера - романсы, напоминающие страницы его личного музыкального дневника и проникнутые трогательной искренностью, глубокой правдивостью и душевными откровениями. Эстетически совершенные вокальные миниатюры, музыкальный язык которых лишен фальшивой искусственности, а оригинальные мелодии разнообразны, просты для понимания и демократичны для восприятия, могут увлечь даже того слушателя, который не интересуется музыкой вовсе и о жанре «романс» узнает впервые.

Творческое кредо концерта - найти путь от сердца Петра Чайковского через сердца двух сопрано, тенора и баса - к сердцам зрителей. Вокальная музыка композитора неизменно вызывает у каждого слушателя индивидуальные переживания, воспоминания, размышления еще и потому, что она основана на тщательно отобранных поэтических текстах.

Невероятное по мелодической экспрессии и многообразию эмоциональных оттенков вокальное творчество Петра Ильича Чайковского будет представлено в блистательном прочтении любимых слушателями солистов и концертмейстеров филармонии. До встречи!

Концерт пройдет в рамках программы «Большие даты великих имен», посвященной юбилеям выдающихся личностей.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

20 ноября, начало в 18.30

Цена билетов 350 рублей

*************************************************************************

Приключенческий спектакль «Остров сокровищ» - это попытка выдернуть молодежь из Всемирной паутины. Фото: Кадр спектакля

В поисках сокровищ

Отправляемся на приключенческий спектакль.

Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на спектакль «Остров сокровищ». Ну и тут вроде все понятно - кто из нас не читал эту замечательную повесть Роберта Луиса Стивенсона, но вот посмотреть… Поверье, герои раскроются совершенно по-новому.

Немного напомним сюжет. Однажды в темную бурную ночь на пороге трактира «Адмирал Бенбоу» появился старый пират Билли Бонс. В результате зловещих и странных событий молодой Джим Хокинс, сын хозяев трактира, становится обладателем карты сокровищ капитана Флинта. И в сопровождении друзей, а также целой команды пиратов он отправляется в далекий путь...

Как отмечают актеры театра, приключенческий спектакль «Остров сокровищ» - это попытка выдернуть молодежь из Всемирной паутины. Рассказать им о другой, интересной жизни, насыщенной и полной необычных событий, заронить в их души семена мечтаний о больших свершениях.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 17

22 ноября, начало в 17.30

Цена билетов: 350 рублей

*************************************************************************

Музыкальный театр имени Боброва приглашает на спектакль «Собака на сене». Фото: Кадр спектакля

Собака на сене

Идем в музыкальный театр.

Наконец-то и Музыкальный театр имени Боброва представил зрителям спектакль, который можно посмотреть в очном формате, - «Собака на сене».

Испанский драматург Лопе де Вега написал комедию «Собака на сене» более четырех столетий назад. Но и сейчас, когда преграда сословных различий не знакома современной публике, эта история находит отклик в сердцах и душах людей.

История о том, что на самом деле неисповедимы пути любви. О том, что толчком к симпатии может стать банальная ревность, и о том, что гордость и своенравие могут очаровать не меньше кротости и покорности. А еще - это искрометная комедия, которую так легко разобрать на цитаты. Тем более что оригинальный юмор пьесы бережно сохранен в русском переводе Михаила Лозинского.

Одна из составляющих успеха музыкальной комедии «Собака на сене» - многогранная музыка Геннадия Гладкова. Композитор необычайно точно выразил в мелодиях красоту и поэзию оригинального сюжета. Постановщики мюзикла-оперетты бережно исследовали оригинальную историю, раскрыв перед публикой все полутона - от любви до ревности. Зрителя ждет изысканная поэзия, страстные танцы, накал отношений - в общем, Испания, как она есть!

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 62

20 ноября, начало в 18.30

21 и 22 ноября, начало в 17.00

Цена билетов: от 100 до 300 рублей

*************************************************************************

В экспозицию вошло более десяти репродукций картин известного русского и индийского художника. Фото: Культурный центр города Кемерово

Какие они - русские богатыри

Наслаждаемся выставкой.

Культурный центр города Кемерово приглашает всех желающих на выставку «Древняя Русь в творчестве Николая Рериха».

Репродукции для выставки предоставил Кемеровский филиал Сибирского Рериховского общества. В экспозицию вошло более десяти репродукций картин известного русского и индийского художника, общественного деятеля.

Композиции картин Рериха просты и в то же время наполнены глубоким смыслом. Автор постигает сущность природы, проникает сердцем в ее тайны. Николай Константинович Рерих вошел в историю мировой культуры не только как всемирно известный художник. Его деятельность поражала своим размахом.

Историк, археолог, много путешествуя по миру, он занимался этнографией, изучал искусство, быт, религию разных народов. Крупный философ, исследователь, он искал пути, сближающие народы, мощью своего творчества кристаллизуя лучшие чаяния и надежды человечества.

Николай Рерих, создавая в трудные для Родины годы войны величественные образы богатырей, народных героев, святых и подвижников, утверждает будущее своей страны, ее Великую Победу, отмечают организаторы выставки.

Культурный центр города Кемерово

пр. Ленина, 164

До 30 ноября, с 10.00 до 18.00

Вход свободный

*************************************************************************

В экспозицию вошло более десяти репродукций картин известного русского и индийского художника. Фото: Культурный центр города Кемерово

История Кузбасса: 300+

Смотрим выставку в окнах.

В Кузбасском государственном краеведческом музее открылся новый выставочный проект в музейных окнах «История Кузбасса: 300+» в рамках празднования 300-летия Кузбасса.

Выставочный проект отражает 12 важнейших дат из истории становления Кузбасса, охватывающих период с XVII по XXI век. Проект знакомит с событиями и личностями, повлиявшими на ход истории нашего края. Более подробно об этих и других фактах истории Кузбасса горожане и гости города узнают, посетив выставку в отделе истории Кузбасского государственного краеведческого музея.

Научные сотрудники музея разработали концепцию по оформлению проекта, которая раскрывает актуальные темы: присоединение к Российскому государству, земледельческое освоение края, первое серебро в России, открытие каменного угля, появление первого завода в Кузбассе, пуск Гурьевского завода, первое россыпное золото в Кузбассе, появление описания и названия - Кузнецкий каменноугольный бассейн, появление термина «Кузбасс», история образования Кемеровской области и дата празднования 300-летия Кузбасса.

Кемеровский краеведческий музей

пр. Советский, 51

С 4 ноября, круглосуточно

Вход свободный