Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

История Сирано де Бержерака второе столетие будоражит умы и души читателей и театралов. Фото: Сергей КОСОЛАПОВ

Этот выдающийся нос…

Спешим на спектакль «Сирано де Бержерак».

Он талантлив, умен, остер на язык, бесстрашен и даже бесшабашен. Ему нет равных на поле битвы, в дуэлях и светских салонах. И лишь одно способно вывести его из себя: любое упоминание о выделяющемся носе. А тут еще и всепоглощающая любовь к Роксане, с которой они знакомы с самого детства и которая может отвергнуть любовь.

История Сирано де Бержерака второе столетие будоражит умы и души читателей и театралов, но и сегодня история не потеряла привлекательности. Классический текст, написанный французским драматургом Эдмоном Ростаном в конце XIX века, в этот раз становится чередой флешбэков главного героя. Зрители видят мир пьесы глазами Сирано.

За бархатом, обволакивающим сцену, как за кулисами, скрываются комплексы Сирано де Бержерака. Эти комплексы рождают страх быть отвергнутым Роксаной, страх же становится источником мнимой жертвенности. Сирано талантливо пишет историю не своей любви, превращает собственную и чужую жизнь в спектакль, но в финале его мучает чувство незавершённости. Он перематывает свою жизнь назад и находит причину.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

22 ноября, начало в 18.30

Цена билетов: от 250 до 650 рублей

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Театр кукол «Сказ» приглашает на постановку сказки про Конька-горбунка. Фото: Екатерина БАХАРЕВА

На Коньке-горбунке - за Жар-птицей

Идем смотреть любимую сказку.

За горами, за лесами,

За широкими морями,

Не на небе - на земле

Жил старик в одном селе.

Зачин знаменитой сказки про Конька-горбунка знают и стар, и млад. Так же, как и то, что старший сын - обязательно умный, средний - так себе, а младшенький - себе на уме. Но хоть он и недалекий да наивный, по мнению родных, все же Иван по-своему умен, хитер да удачлив. А что еще нужно для полного счастья! Разве что чудесного Конька-горбунка.

Вместе со своим волшебным другом Иван отправляется за настоящими приключениями. Ему предстоит встретиться с Чудо-юдо рыбой-кит, отыскать сначала перо Жар-птицы, а потом и ее саму, влюбиться в распрекрасную деву, отчаяться и разочароваться в любви, а потом вновь обрести надежду на счастье. И все - благодаря Коньку-горбунку. С невозмутимостью и самоотверженностью, свойственных русскому народу, они лихо справляются с испытаниями. В итоге настоящие любовь и верность побеждают все неприятности.

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

21 ноября, начало в 11.00 и 13.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

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На археологическое занятие приглашаются дошкольники и младшие школьники. Фото: Новокузнецкий краеведческий музей

Докопаться до истины

Отправляемся в экспедицию на раскопки.

Для того чтобы узнать что-то о прошлом, о людях, которые жили на земле сотни и тысячи лет назад, нужно в прямом смысле слова начинать копать. Именно этим и занимаются археологи. Снимая слой за слоем пласты, они словно читают историю, которая запечатлена в оставшихся когда-то здесь предметах.

А чтобы пробудить у ребенка интерес к археологии, вовсе не обязательно ждать, когда вырастешь. Можно отправиться в археологическую экспедицию вместе с Новокузнецким краеведческим музеем. Здесь можно будет самим поучаствовать в раскопках, познакомиться с артефактами каменного, бронзового и железного веков. Не исключено, что в будущем именно археология станет тем делом, которым займется ваш ребенок. Возможно, он сделает открытия, которые перевернут мир. А может быть, просто станет очень внимательным к деталям человеком, умеющим видеть чуть больше, чем остальные.

На археологическое занятие приглашаются дошкольники и младшие школьники. Участие возможно только по предварительной записи. Количество мест ограничено, а всем участникам необходимо быть в масках.

Новокузнецкий краеведческий музей

пр. Пионерский, 24, т.: (384-3) 74-18-04

21 ноября, начало в 16.00

Цена билетов: 150 рублей

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Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» приглашает на выставку, посвященную шахтерскому труду. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ

Жизнь, наполненная трудом

Знакомимся с шахтерским трудом ближе.

Всего полторы недели осталось до закрытия выставки «Жизнь, наполненная трудом», которая сейчас работает в Новокузнецком краеведческом музее. В 2020 году Новокузнецку было присвоено звание «Город трудовой доблести». И это звание он несет с гордостью. Ведь в годы Великой Отечественной войны его жители каждый день совершали трудовые подвиги.

В то время в городе было несколько угольных предприятий. Одно из старейших - шахта «Байдаевская» треста «Куйбышевуголь». Она была четвертой в Новокузнецке и первой на Абашевско-Байдаевском месторождении. В годы Великой Отечественной войны шахта «Байдаевская» осталась в районе единственной. Почти все шахтеры ушли на фронт, а в забой на их места спустились женщины и дети. Большинство шахтеров с фронта не вернулись, в середине 1960-х на предприятии трудились всего 220 фронтовиков.

В 1967 году по инициативе руководства шахты был поставлен памятник воинам-шахтерам поселка, погибшим в войне. Память о тружениках шахты хранится и в музее «Шахтерская слава» Дома творчества «Вектор»: фотографии, биографические справки, письма, награды. Эти материалы составили основу экспозиции в «Кузнецкой крепости».

Не забыли организаторы выставки и о других шахтах Орджоникидзевского района - «Абашевская», «Зыряновская», «Нагорная», «Новокузнецкая» и «Юбилейная». Какими они были, какие люди там работали, вы узнаете из экспозиции музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

проезд Крепостной, 1, т.: (384-3) 36-00-92, 36-01-00

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей