Губернатор Сергей ЦИВИЛЕВ: Обеспечение комфортным жильем - наша приоритетная задача

Особое внимание уделяется заселению в новые дома льготных категорий жителей. Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе до конца 2020 года планируется построить 800 тысяч квадратных метров жилья. Даже сегодня, в условиях пандемии, работы не прекращаются ни на день.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, с начала 2020 года по нацпроекту «Жилье и городская среда» построено более полумиллиона квадратных метров жилья. По темпам ввода лидируют Промышленновский и Кемеровский округа, Прокопьевский, Таштагольский и Новокузнецкий районы. Работы ведутся в большинстве муниципалитетов региона.

- Обеспечение кузбассовцев комфортным и современным жильем - наша приоритетная задача, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Поэтому даже во время пандемии работа на стройках не прекращается ни на день. В результате с начала 2020 года только в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» введено 509,2 тысячи квадратных метров жилья. Но обращаю внимание глав муниципалитетов и профильного министерства на то, что желание выполнить план до конца года не должно влиять на качество сданных объектов.

Отдельное внимание уделяется заселению льготных категорий жителей. Так, в рамках нацпроекта были заселены 30-квартирный дом в селе Поломошное Яшкинского округа, 100-квартирный дом в деревне Береговая Кемеровского округа, 60-квартирный дом в Юрге. По различным жилищным программам квартиры в них получили социально не защищенные категории граждан. До конца года планируется заселить еще как минимум пять домов с квартирами, предназначенными для участников социальных программ.

Всего же до конца года планируется сдать более 800 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщили в министерстве строительства, лидерами по выполнению запланированных показателей стали Прокопьевский округ - построено более 94 процентов от плана, Кемеровский округ - 71 процент, Таштагольский район - 60 процентов, Белово и Новокузнецкий район - 58 процентов.

На особый контроль поручено взять проблемные стройки. Например, на 2021 год перенесен срок ввода в эксплуатацию дома по улице Горького, 7 в Мысках. В Анжеро-Судженске есть многоэтажка, где за 10 месяцев построено только 10 процентов из запланированных 32 тысяч квадратных метров. Также отдельное внимание будет уделено застройке микрорайона № 74 в Кемерове.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Проект благоустройства села представят на всероссийском уровне

Его включили в число заявок на конкурс лучших практик по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2020 году в Кузбассе были реализованы десятки проектов по строительству, благоустройству и реконструкции общественных пространств - парков, скверов, площадей, приводились в порядок дворовые территории. Очень важно, что преображались не только крупные города региона, но и отдаленные поселки и деревни.

Первым парком, капитально отремонтированным по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» нацпроекту «Жилье и городская среда», стал парк Победы в селе Заринское в Беловском районе. Его открытие состоялось 5 июня.

Как рассказала заведующая Заринским сельским Домом культуры Галина Селиванова, поначалу к проекту местные жители отнеслись с недоверием, боялись, что в результате ремонта пострадают деревья. Но в результате проект получился таким, что сельчане сразу забыли о своих опасениях.

В ходе ремонтных работ в парке Победы было проведено освещение, обустроены велосипедная дорожка, детская и спортивная площадки. Фото: пресс-служба АПК.

- Раньше в этом месте была только дорожка, ведущая к памятнику, а теперь все преобразилось - появились тренажеры, лавочки, качели, - отмечает Галина Селиванова. - Хочется сказать спасибо за такой парк, жители очень благодарны.

В ходе ремонтных работ в парке Победы была обустроена велосипедная дорожка, установлены детская и спортивная площадки с безопасными комплексами и тренажерами, проведено освещение. Также приведена в порядок аллея к памятнику воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в этом году в Заринском обновили четыре двора, один из которых - на сэкономленные в результате торгов средства. Всего на реконструкцию парка и дворов было направлено девять миллионов рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.

Кстати, проект благоустройства парка Победы в селе Заринском включили в число заявок на конкурс лучших практик и проектов создания комфортной городской среды. Лучшие по его итогам будут включены в федеральный реестр.

ПОДРОБНОСТИ

Какие проекты благоустройства участвуют в конкурсе лучших практик

- «Парк «Приморский» в Белове, номинация «Парк как место отдыха и занятий спортом»;

- «Сквер стадиона «Шахтер» в Белове, номинация «Игровые, спортивные и иные тематические площадки»;

- «Парк Победы» в селе Заринское Беловского муниципального района, номинация «Парк как место отдыха и занятий спортом»;

- «Парк «Березовая роща» в Кемерове, номинация «Городской сад и сквер как место отдыха и общения»;

- «Сквер трудовой доблести и воинской славы» в Ленинске-Кузнецком, номинация «Городской сад и сквер как место отдыха и общения»;

- «Площадь «Праздничная» в Междуреченске, номинация «Городская площадь как центр притяжения людей».

КСТАТИ

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» был сформирован в 2017 году. Он составляется из числа уже реализованных проектов благоустройства.

Основная цель создания реестра - обмен опытом и решениями в сфере благоустройства, создание библиотеки лучших практик.