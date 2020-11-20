Составлен список дворов для ремонта в Кемерове в 2021 году. Фото: администрация города Кемерово

В Кемерове определены дворовые территории, ремонт которых будет выполнен в 2021 году. Все запланировано привести в порядок более 70 придомовых территорий.

Напомним, что с 2017 года в областном центре началась реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», в рамках которого ремонтируются дворовые и общественные территории. За все время в городе было отремонтировано 338 дворов, благоустроены пешеходные зоны бульвара Строителей, набережной и Центральной аллеи Кировского района и других объектов.

-В 2020 году в рамках нацпроекта выполнен ремонт четырех мини-скверов на проспекте Ленина, построены новые участки улично-дорожной сети проспекта Ленина и проспекта Комсомольского с пешеходными зонами, - рассказали в пресс-службе администрации города. – Также за этот год был выполнен ремонт 68 дворовых территорий.

На следующий год будет выполнено благоустройство 71 дворовой территории многоквартирных домов:

В программу благоустройства вошли дворы по следующим адресам:

-бульвар Пионерский, 6, 8А, 9А;

-бульвар Строителей, 40;

-переулок Мичурина, 5;

-проспект Ленина, 12, 55Б, 70А, 76,108, 111А, 123, 131, 133, 144А, 146, 164А;

-проспект Ленинградский, 40Б, 45, 47Б и В;

-проспект Московский, 3, 5, 7, 35, 41, 45, 45Б;

-проспект Октябрьский, 13, 36А, 38А, 52, 52А, 56А, 61А, 72, 8, 97;

-проспект Химиков, 24;

-проспект Шахтеров, 53, 63;

-улица 1 Линия, 4;

-улица Веры Волошиной, 27;

-улица Васильева, 11;

-улица Весенняя, 26;

-улица Волгограсдкая, 4, 6, 8, 11;

-улица Гагарина, 155;

-улица Калинина, 7;

-улица Кирова, 34, 36;

-улица Коммунистическая, 118;

-улица Красноармейская, 99А, 134А;

-улица Ногинская, 8;

-улица Ноградская, 4, 6;

-улица Орджоникидзе, 7;

-улица Подстанция, 220,1 и 220,2;

-улица Пролетарская, 26;

-улица Сарыгина, 34А;

-улица Сибиряков-Гвардейцев, 312;

-улица У.Громовой, 5, 12;

-улица Ударная, 6;

-улица Черняховского, 5;

-улица Юрия Двужильного, 14.

В мэрии отметили, для того, чтобы попасть в программу ремонта, собственники жилых помещений многоквартирных домов на общем собрании должны принять решение о включении своего двора в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Кемерово» нацпроекта «Жилье и городская среда», предоставить проектную документацию, прошедшую экспертизу достоверности сметной стоимости, а также предложить варианты своего трудового участия. Помощь в подготовке документов могут оказать в управляющей компании.