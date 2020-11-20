Минтруд РФ запустил общественно-просветительскую кампанию «Здоровье Ответственность Труд»

Министерство труда и социальной защиты РФ запустило общественно-просветительскую кампанию, направленную на повышение культуры безопасности в России.

Об этом в ходе он-лайн конференции «Здоровье Ответственность Труд» сообщил директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России Георгий Молебнов.

«Это далеко не случайное название, а слоган нашей общественно-просветительской кампании, которую мы реализуем в рамках подпрограммы «Безопасный труд» программы «Содействие занятости населения». Цель подпрограммы - создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности», заявил Молебнов

Реализация комплексной общественно-просветительской кампании, направленной на повышение культуры безопасности в России, в среднесрочной перспективе будет способствовать:

- введению новых действенных подходов в области охраны труда, как на федеральном, так и на региональном уровнях;

- cистемному информированию целевой аудитории общественно-просветительской кампании в регионах России по вопросам охраны труда и сохранения здоровья на работе;

- популяризации профессии специалистов по охране труда, изменению восприятия роли специалистов по охране труда среди работников компаний и предприятий.

В свою очередь, задачами подпрограммы являются обеспечение приоритета предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также улучшение условий труда.

В рамках подпрограммы «Безопасный труд» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- разработка и внедрение предупредительной модели управления охраной труда;

- модернизация инструментов государственного управления охраной труда;

- стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочих местах.

Ожидается, что при эффективной реализации государственной политики в области охраны труда и управления профессиональными рисками, роли и обязанности как работодателей, так и работников, изменятся с учетом современных реалий. Что в свою очередь должно привести к повышению роли ответственности как работодателей, так и работников за создание безопасной и благополучной рабочей среды, устранение опасных факторов профессионального риска как на рабочем месте, так и за его пределами, которые влияют на жизнь и здоровье на работе.

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