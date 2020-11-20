Новокузнецк переживает транспортный коллапс

Фото: Александр КОЛБАСОВ/ИТАР-ТАСС

23 миллиарда, чтобы город поехал

Пару лет назад в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который является частью нацпроекта «Экология», российское правительство выделило Новокузнецку 2 миллиарда рублей. Деньги эти можно было потратить только на закупку современного транспорта, который менее вреден для многострадальной экологии города. Новокузнецкие чиновники добавили еще 21 миллиард и заключили муниципальный контракт с санкт-петербургской фирмой «ПитерАвто» на организацию перевозок.

За эти деньги питерский подрядчик обещал развернуть в Новокузнецке новые маршруты и обслуживать почти две сотни новых автобусов.

Решение властей всколыхнуло местных автоперевозчиков. Еще бы – у них здесь собственный автопарк, сложившиеся маршруты и семьи, которые надо кормить. А власти выдавливают их с рынка. Коммерсанты даже создали что-то вроде профсоюза, который оспаривает действия городских властей и всячески противодействует варягам из северной столицы.

Губернатор Цивилев поддержал власти Новокузнецка в борьбе с местными автоперевозчиками. Губернатора можно понять – помимо своей небезопасности, маршрутки имеют кучу других проблем – неконтролируемый поток наличности, наплевательское отношение к ремонту автопарка, создание аварийных ситуаций на дороге и др. К слову, от коммерческих перевозок постепенно отказываются многие российские города, оставляя частникам лишь отдельные маршруты.

Новокузнецкий транспортный апокалипсис

18 ноября в Новокузнецке закончилась эпоха старых маршруток и началась эра синеньких муниципальных автобусов. Первый блин вышел даже не комом, а полнейшим безобразием. С утра на остановках скопились тысячи возмущенных горожан, которые не могли дождаться привычных маршруток. Подъезжающие синие автобусы, несмотря на антикоронавирусные требования, были забиты под завязку. Самые отчаянные горожане брали автобусы штурмом. Люди писали в соцсетях, что иногородние водители не знали маршрутов и не ориентировались в городе. Властям города даже пришлось пойти на попятную и с поклоном попросить коммерсантов вернуть их автобусы на прежние маршруты.

Причина транспортного коллапса кроется в элементарной нехватке автобусов, которые до сих пор не пришли в Новокузнецк по вине завода-изготовителя. Мэр уже говорил, что завод «Бакулин моторс групп» сорвал поставку гармошек «Волгабас».

— «Гармошек» точно мы не получим вовремя, потому что из-за COVID-19 на заводе автобусы не успели испытать и получить соответствующие документы. Пока их придётся замещать автобусами особо большой вместимости. Их будет просто больше. По закону это тоже допустимо, — сообщил мэр Новокузнецка.

Роковая ошибка чиновников

Напомним, что город остался без автобусов именно по вине завода-изготовителя. Питерский подрядчик новокузнецкой мэрии умудрился закупить автобусы у компании «Бакулин Моторс Груп», которая производит автобусы под маркой «Волгабас». Это 12-метровые и 18-метровые автобусы-«гармошки». Но, как выяснилось, сверхдлинная «гармошка» еще даже не производится, а единственный ее образец существует в виде прототипа.

Прежде чем перевозить людей, этот автобус должен пройти множество испытаний и получить сертификат. Получается, что для Новокузнецка закупили автобусы, которые еще не прошли испытания на безопасность? Или, наскоро получив сертификат, «Волгабас» поставит в Новокузнецк «сырые» автобусы?

Именно так уже и происходит со второй моделью, которую «Волгабас» должен поставить в Новокузнецк. На днях горожане сфотографировали новенькие «Волгобасы», у которых на новокузнецких колдобинах рассыпались стекла. К тому же из ПАТП-4 очевидцы прислали фотографии, на которых видны последствия ДТП, в которое по пути в Новокузнецк попал новенький городской автобус.

Но это не единственная проблема. Холдинг «Бакулин Моторс Груп», у которого «ПитерАвто» закупил автобусы, обременен исками в рамках многочисленных арбитражных производств. Начиная с весны у него были проблемы с невыплатой зарплаты, оттоком персонала, долгами.

Из-за невыплаты зарплаты началось даже уголовное разбирательство, но компания, вроде бы, все уладила. Проблемы у «Бакулин Моторс Груп» возникли из-за коронавирусного простоя, поэтому контракты Новокузнецка смогли оживить производство. Но сможет ли конвейер справиться с таким большим заказом без ущерба для качества автобусов?

У заводов «Бакулин Моторс Груп» и раньше возникали проблемы с выполнением заказа. Два года назад администрация Перми заказала у «Волгабаса» автобусы, которые не пришли вовремя. Властям срочно пришлось арендовать автобусы в Москве. Спустя несколько месяцев «Волгабас» все-таки прислал автобусы в Пермь, однако они оказались недоукомплектованными.

Несомненно, новокузнецкие чиновники были в курсе, у кого их подрядчик собирается закупить более полутора сотни автобусов. Закупки такого уровня всегда тщательно готовятся и согласовываются. Неужели ни у кого в мэрии не возникло вопроса, что город может потерять столько денег из-за ненадежности поставщика?

Что дальше

На сайте Управления транспорта и связи Новокузнецка опубликована новая схема пассажирских маршрутов, которая с грехом пополам действует в городе с 18 ноября. Всего для горожан создан 51 маршрут. Львиная доля в нем (38 маршрутов) принадлежит автобусам.

Стремление городских властей создать современную транспортную систему, снизить пробки и избавиться от городских архаизмов в виде маршруток вполне очевидна. Но, как обычно, внезапно захромала реализация таких здравых идей. Власти города не учли, что любая, даже самая блестящая идея, обречена на провал из-за нерасторопности и недобросовестности исполнителей.

В этой ситуации хочется пожелать главе Новокузнецка Сергею Кузнецову достойно выйти из ситуации, в которой он оказался благодаря срыву сроков поставки автобусов «Волгабас». Его команде предстоит очень быстро решить вопрос с городскими пассажирскими перевозками, для которых по-прежнему нет транспорта.