Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в регионе меняется статистика по случаям заболевания, выздоровления и смертей среди пациентов с коронавирусом. Рассказываем последние новости в Кузбассе за минувшие сутки.

Еще у 175 кузбассовцев на утро 20 ноября выявили коронавирус. Сейчас общее число заболевших достигло 19 194 человек. 171 человек выписан из инфекционных больниц за сутки. В общей сложности, число выздоровевших достигло 15 496 человек.

К сожалению, снова пополнилась статистика летальных исходов – скончалось еще пять человек. У мужчины 1959 года рождения из Краснобродского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1947 года рождения из Новокузнецка также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.Мужчина 1953 года рождения из Тяжинского умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У мужчины 1944 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1968 года рождения из Кемерова двусторонняя полисегментарная пневмония протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

Общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 334 человек.

Сейчас на лечении в стационарах находится 3364 пациента, еще 10 233 - под медицинским наблюдением.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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