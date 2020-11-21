Около 20 миллионов рублей получат предприниматели Кузбасса на реализацию проектов в сфере туризма. Фото: Пресс-служба АПК

Предприниматели Кузбасса получат почти 20 миллионов рублей на реализацию проектов в сфере туризма. Эти средства выделит федеральный бюджет.

Как рассказали в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса, восемь местных проектов вошли в число победителей конкурса Ростуризма на предоставление грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. На реализацию они получат 19,613 миллиона рублей. Полная же стоимость проектов оценивается в 64,98 миллиона рублей.

-Гранты на развитие туризма предоставляются впервые. На реализацию этой новой в туризме меры поддержки правительство России выделило 1,2 миллиарда рублей в этом году, - сообщили в ведомстве. - Всего на рассмотрение было подано 4061 проекта, но до конкурса допущено только 2735. Средняя сумма запрашиваемого гранта - 2,6 миллиона рублей. Таким образом, на один грант претендовало почти шесть заявок. Всего конкурсная комиссия определила 474 победителя из разных регионов России.

По условиям конкурса, российские юридические лица и индивидуальные предприниматели должны быть готовы вложить в свой проект не менее 30 процентов собственных средств, именно тогда они могут претендовать на грант. Максимальная сумма гранта не превысит трех миллионов рублей. Это первая мера поддержки в туризме, заявку на которую можно было подавать полностью в цифровом виде - по принципу президентских грантов.

Из 77 кузбасских заявок только восемь получили полную поддержку экспертов конкурса: четыре проекта из Междуреченска, два проекта из Таштагольского района, по одному из Тисульского района и города Кемерово.

Подробности

Максимальную сумму гранта – три миллиона рублей - получили проекты по устройству детского клуба в отеле «Восход» (Междуреченск), разработке новых туристских маршрутов «ЭКО-территория: Междуреченск. Вход в ТАЙГУ» и по организации транспортной доступности к туристическим объектам (Кемерово).

Развитие инди-парка – глэмпинга «Самидикарями» (Тисульский район) по созданию инфраструктуры, позволяющей комфортно и безопасно отдыхать на природе получил грант в размере 2,996 миллиона рублей.

Также идея организации пункта проката на базе отдыха «Озерки» (Междуреченск) получит грант в размере 2,8 миллиона рублей.

Финансовую поддержку получит также мобильный ресторан у подножия горы Югус (Междуреченск) – 2,1 млн рублей, этнический турпродукт (туры и экскурсии) «В мире Шор-Кижи» (Таштагольский район) – 1,4 миллиона рублей, развитие активных форм отдыха (водных и пешеходных экскурсий) на территории Шорского национального парка (Таштагольский район) – 1,317 миллиона рублей.