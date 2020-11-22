Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежедневно ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. Мы же слдедим за происходящим и сообщаем вам о самом важном.

На утро 23 ноября в Кузбассе выявили еще 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии – 19 553 человек. Одновременно с этим еще 179 человек выздоровели и выписаны из больниц. В общей сложности на утро 23 ноября тесты на коронавирус оказались отрицательными 15 873 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Медицинскую помощь получают 3335 больных коронавирусом кузбассовцев, под медицинским наблюдением находятся 10 705 человек.

Кроме того еще пять человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли. В общей сложности число умерших достигло 345 человек.

Статистика. Яндекс Фото: редакция "КП".

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