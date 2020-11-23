Горняк погиб при обрушении породы в шахте в кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

После обрушения горной породы в горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе погиб шахтер.

ЧП произошло около двух часов дня в воскресенье, 22 ноября на одном из угольных предприятий в Новокузнецком районе. На данный момент предварительно установлено, что рабочий вместе с напарником находился в горной выработке, где мужчины выполняли наряд на установку оборудования. 34-летний шахтер наклонился к цепи лавного привода, и в этот момент на него обрушился пласт угля.

Травмы, которые получил горняк, были несовместимыми с жизнью. Напарник горняка, который находился в момент ЧП рядом, не пострадал. Он тут же сообщил о том, что случилось, диспетчеру шахты. Вскоре на место чрезвычайного происшествия прибыли горноспасатели. Они подняли тело погибшего шахтера на поверхность.

- В рамках проверки будут изучены должностные инструкции, проверено проходил ли рабочий инструктаж по техники безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по техники безопасности, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии, а также точную причину смерти горняка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.