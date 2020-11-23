Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки ситуация с коронавирусом в Кузбассе снова изменилась. Рассказываем, что важного и актуального произошло в регионе на утро 24 ноября.

По данным оперативного межведомственного штаба области, инфекция диагностирована еще у 177 человек.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 730 человек. Одновременно с этим еще 167 человек выздоровели и выписаны из больниц. В общей сложности на утро 24 ноября тесты на коронавирус оказались отрицательными у 16 040 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Кроме того, еще четыре человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли. У мужчины 1931 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в Кемерове. У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске. У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецке.

В общей сложности число умерших достигло 349 человек. Сейчас медицинскую помощь получают 3341 больной коронавирусом кузбассовец, под медицинским наблюдением находятся 10 408 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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