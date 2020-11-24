РСХБ за месяц перевел 10% сделок с недвижимостью в экосистему «Своё жильё»

Россельхозбанк принял участие в XIV Московском форуме лидеров рынка недвижимости MREF – 2020, организованном Ведомостями. Спикеры обсудили глобальную цифровизацию рынка недвижимости и внедрение качественно новых сервисов как застройщиками, так и банковским сектором. О преимуществах экосистемы «Своё жильё» Россельхозбанка рассказал Григорий Вовченко, управляющий директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.

В октябре 2020 года Россельхозбанк запустил экосистему «Своё жильё» на территории всей страны. Пользователи ресурса могут выбрать недвижимость среди 1,2 млн вариантов, рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн. Для посетителей ресурса в дистанционном формате доступно большинство банковских продуктов, в том числе кредит по программе сельской ипотеки и рефинансирование ипотеки на сельских территориях от 2,7% годовых (при оформлении личного страхования). В настоящий момент в экосистеме представлено более 4 тыс. новых жилых комплексов, а также вторичное жилье - за счет интеграции с технологичным сервисом по поиску недвижимости Циан.

Кроме того, на ресурсе представлены услуги партнеров банка по дизайну, переезду, клинингу и хранению, оформлению ипотечного страхования и налогового вычета, заказ отчета об оценке объектов недвижимости.

-«Своё жилье» - новый активно развивающийся сервис банка. Пилотный запуск ресурса состоялся не так давно, но уже сейчас более 10% заявок на ипотеку оформляется с помощью него. Интеграция экосистемы с внутрибанковскими программами позволяет заявке пользователя, поданной онлайн, сразу поступить в кредитный конвейер банка. Это значительно упрощает коммуникацию с клиентом в части одобрения заявок по ипотечному кредитованию. Мы планируем значительно расширить количество сервисов, доступных на ресурсе, перевести «в цифру» и объединить на одной площадке большинство услуг, связанных с городской и сельской недвижимостью, - рассказал Григорий Вовченко.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)

Партнерский материал