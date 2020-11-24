Живем с комфортом: В Кемерове продолжают благоустраивать городские дворы

Выбор общественного пространства для благоустройства проходит с участием горожан. Фото: Администрация Кемерова.

В Кемерове определены дворовые территории, ремонт которых будет выполнен в 2021 году. Всего запланировано привести в порядок более 70 придомовых территорий.

Напомним, что с 2017 года в областном центре началась реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», в рамках которого ремонтируются дворовые и общественные территории. За все время в городе было отремонтировано 338 дворов, благоустроены пешеходные зоны бульвара Строителей, набережной и Центральной аллеи Кировского района и других объектов.

В 2020 году в рамках нацпроекта выполнен ремонт четырех мини-скверов на проспекте Ленина. Выбор общественных территорий для ремонта и благоустройства проходил с участием горожан - голосование было организовано на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». За ремонт четырех мини-скверов отдали голоса почти 20 процентов пользователей. В ходе благоустройства в скверах было установлено 20 новых парковых диванов, 15 вазонов, отремонтированы цветники, в пешеходных зонах уложено 940 квадратных метров новой тротуарной плитки и 460 квадратных метров асфальтных дорожек.

Также в этом строительном сезоне были построены новые участки улично-дорожной сети проспекта Ленина и проспекта Комсомольского с пешеходными зонами, благоустроен парк «Березовая роща» в Кировском районе, отремонтировано 68 дворовых территорий.

На следующий год будет выполнено благоустройство 71 дворовой территории многоквартирных домов.

Как рассказали в администрации города, для того чтобы попасть в программу ремонта, собственники жилых помещений многоквартирных домов на общем собрании должны принять решение о включении своего двора в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Кемерово» нацпроекта «Жилье и городская среда», предоставить проектную документацию, прошедшую экспертизу достоверности сметной стоимости, а также предложить варианты своего трудового участия. Помощь в подготовке документов могут оказать в управляющей компании.

ПОДРОБНОСТИ

Где проведут благоустройство

бульвар Пионерский, 6, 8а, 9а;

бульвар Строителей, 40;

переулок Мичурина, 5;

проспект Ленина, 12, 55б, 70а, 76,108, 111а, 123, 131, 133, 144а, 146, 164а;

проспект Ленинградский, 40б, 45, 47б и 47в;

проспект Московский, 3, 5, 7, 35, 41, 45, 45б;

проспект Октябрьский, 13, 36а, 38а, 52, 52а, 56а, 61а, 72, 8, 97;

проспект Химиков, 24;

проспект Шахтеров, 53, 63;

улица 1-я Линия, 4;

улица Веры Волошиной, 27;

улица Васильева, 11;

улица Весенняя, 26;

улица Волгоградская, 4, 6, 8, 11;

улица Гагарина, 155;

улица Калинина, 7;

улица Кирова, 34, 36;

улица Коммунистическая, 118;

улица Красноармейская, 99а, 134а;

улица Ногинская, 8;

улица Ноградская, 4, 6;

улица Орджоникидзе, 7;

улица Подстанция, 220,1 и 220,2;

улица Пролетарская, 26;

улица Сарыгина, 34а;

улица Сибиряков-Гвардейцев, 312;

улица Ульяны Громовой, 5, 12;

улица Ударная, 6;

улица Черняховского, 5;

улица Юрия Двужильного, 14.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Второе рождение старого парка

В этом году в областном центре отремонтировали центральную аллею старейшего парка города «Березовая роща», который находится в Кировском районе.

Реновация в «Березовой роще» была проведена по нацпроекту «Жилье и городская среда». В ходе голосования, какие именно общественные территории следует отремонтировать в 2020 году, более 42 процентов участников высказались за то, чтобы именно этот парк получил второе рождение.

Обновленная центральная аллея обустроена зонами отдыха и парковыми диванами. Фото: пресс-служба АПК.

В ходе благоустроительных работ центральная аллея парка отремонтирована на участке площадью около четырех тысяч квадратных метров от улицы Леонова до набережной Томи. Она выполнена в аналогичной с обновленной набережной Кировского района стилистике, обустроена зонами отдыха с парковыми диванами и урнами, вдоль аллеи смонтировано современное освещение. Новая 427-метровая прогулочная зона соединила улицу Леонова с набережной Томи.

Центральную часть нового места отдыха украшает отреставрированная скульптура «Молодым покорителям космоса», которая прежде размещалась в сквере Юности возле областной библиотеки имени Федорова.

По случаю открытия обновленной аллеи для жителей и гостей района устроили познавательную экскурсию. Сотрудники территориального управления подготовили фотовыставку о прошлом, настоящем и будущем главного парка Кировского. А воспитанники станции юных техников «Поиск» устроили небольшое праздничное шоу с запуском космической ракеты, точнее, ее миниатюрной модели, которая поднялась в воздух с помощью квадрокоптера.

Новый облик парка высоко оценили старожилы, которые помнят, каким было место отдыха еще в советские годы.

- Замечательно, что нашей роще вернули уют, - говорит Анна Фельде, пенсионерка, коренная жительница Кировского района. - В прошлом году у нас появилась прекрасная набережная, а теперь новую жизнь обрела центральная аллея парка. Сейчас здесь гуляет много семей с ребятишками, много людей почтенного возраста. И даже жители левого берега стали приезжать к нам в гости, чтобы полюбоваться на красоту.

В последующие годы благоустройство «Березовой рощи» будет продолжено, отметили в мэрии. Например, в парке планируется установить удобные зоны для занятий спортом.

Всего на выполнение ремонтных работ было направлено 19,481 миллиона рублей, из которых более 87 процентов - из федерального бюджета.

ИЗ АРХИВА

По парковым тропинкам - в космос

На протяжении вот уже 90 лет парк «Березовая роща» является главным местом прогулок и отдыха в Кировском районе Кемерова. Входная группа парка выходит на улицу, названную именем космонавта Алексея Леонова - первого человека, вышедшего в открытый космос, дважды Героя Советского Союза. С 1937 года семья Леоновых жила в Кировском районе, сам Алексей Леонов в 1946 - 1947 годах учился в школе № 37, которая находится в «Березовой роще». Здесь каждый день шел на занятия будущий космонавт, в этом парке он гулял и после школы.