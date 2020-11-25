На развитие туризма Кузбасс получит 20 миллионов рублей

У местного туризма есть большой потенциал для развития. Фото: пресс-служба АПК.

Почти 20 миллионов рублей грантовой поддержки из федерального бюджета получат кузбасские предприниматели на реализацию проектов в сфере туризма.

Восемь проектов из Кузбасса вошли в число победителей конкурса Ростуризма на предоставление грантов на развитие внутреннего и въездного туризма. В общей сложности на их реализацию они получат 19,613 миллиона рублей.

Как рассказали в региональном министерстве туризма и молодежной политики, гранты на развитие туризма предоставляются впервые. На реализацию этой новой меры поддержки Правительство России в 2020 году выделило 1,2 миллиарда рублей. Всего на рассмотрение был подан 4061 проект, но до конкурса допущено только 2735. Средняя сумма запрашиваемого гранта составила 2,6 миллиона рублей. Таким образом, на один грант претендовало почти шесть заявок. Всего конкурсная комиссия определила 474 победителя из разных регионов России.

По условиям конкурса, для получения гранта предприятия должны были выразить готовность вложить в проект не менее 30 процентов собственных средств. Из 77 кузбасских заявок полную поддержку экспертов конкурса получили только восемь проектов. Из них сразу четыре проекта представлены предпринимателями Междуреченска. Максимальную сумму гранта - три миллиона рублей - получили проекты по устройству детского клуба в отеле «Восход» и разработке новых туристских маршрутов «ЭКО-территория: Междуреченск. Вход в ТАЙГУ». Идея организации пункта проката на базе отдыха «Озерки» получит поддержку в размере 2,8 миллиона рублей, а проект мобильного ресторана у подножия горы Югус - 2,1 миллиона рублей.

Два интересных проекта предложили участники из Таштагольского района. Так, на организацию экскурсий и туров «В мире Шор-Кижи» один из предпринимателей получит 1,4 миллиона рублей. Второй предложил развивать активные формы отдыха на территории Шорского национального парка, на эти цели выделен грант в размере 1,317 миллиона рублей.

Также проект развития инди-парка - глэмпинга «Самидикарями» в Тисульском районе получил грант в размере 2,996 миллиона рублей. И, наконец, поддержку в размере трех миллионов рублей получил кемеровский проект по организации транспортной доступности к туристическим объектам.

УСПЕХИ

Кузбасский музей победил во всероссийском конкурсе

Его проект направлен на работу с молодежью.

Проект музея Кемеровского государственного университета «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ стал победителем всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью.

Конкурс для краеведов, работающих с молодежью, был объявлен 1 марта 2020 года Российским историческим обществом и фондом «История Отечества». Проект, который поддерживает Фонд президентских грантов, направлен на поддержку краеведов, не только воспитывающих и просвещающих подрастающее поколение, но и способствующих популяризации истории своей малой родины в молодежной среде.

К участию в конкурсе приглашались учителя школ и педагоги дополнительного образования, а также работники учреждений культуры, представители некоммерческого сектора. Участие в конкурсе приняли более 700 человек. По результатам регионального этапа в финал вышли 128 конкурсантов. В числе победителей оказался и проект музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ.

НОВШЕСТВО

Туристы увидят ранее недоступные рисунки "Томской писаницы"

Их оцифруют и создадут 3D-модель.

В Кузбассе начали оцифровывать древние петроглифы музея-заповедника «Томская писаница» - одного из самых примечательных для туристов мест в регионе.

Работы по созданию первой 3D-модели уникального памятника первобытного наскального искусства ведутся совместно с Институтом цифры Кемеровского государственного университета.

-3D-модель можно будет использовать для более глубокого изучения памятника. Кроме того, с ее помощью посетители музея-заповедника смогут впервые рассмотреть наскальные изображения, расположенные в труднодоступных местах по берегам Томи. В итоге технологии будущего помогут нам больше узнать о нашем прошлом, - отметил директор музея-заповедника «Томская писаница» Алексей Стоянов.

Петроглифы на прибрежных скалах появились около четырех тысяч лет назад. Фото: пресс-служба АПК.

На первом этапе оцифровки будет сделана панорамная фотосъемка и лазерное сканирование объектов. Для этого используются беспилотные летательные аппараты и цифровой 3D-сканер. При этом специалистам предстоит запечатлеть более 300 петроглифов, нанесенных на скалы около четырех тысяч лет назад!

Далее снимки обработают с помощью специальной программы, а на основе полученных изображений будет создана цифровая копия памятника наскального искусства бронзового века. Это позволит посетителям музея увидеть круговую панораму с координатами каждого рисунка, а также получить информацию об истории и культуре народов Евразии, проживавших на этих землях несколько тысячелетий назад. Ну а в перспективе планируется даже создать виртуальный медиагид, чтобы каждый смог увидеть уникальные скалы в своем смартфоне или планшете.

КСТАТИ

Создание виртуальных экспозиций для кузбасских музеев - не новшество. Например, в прошлом году Новокузнецкий краеведческий музей оцифровал частично сохранившиеся экспонаты XVIII века. В Кузбасском музее ИЗО создан мультимедиагид по коллекции картин кемеровского художника Юргиса Прейсса. В Кузбасском краеведческом музее оцифрована коллекция палеонтологических находок, в том числе скелеты пситтакозавров сибирских (гигантских ящеров-попугаев), обитавших на территории современного Кузбасса около 130 миллионов лет назад.

В 2020 году цифровые модели появились в музее архитектуры «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке, краеведческом музее Анжеро-Судженска, в выставочном зале Междуреченска и в Промышленновском историко-краеведческом музее. Также к 300-летию Кузбасса запущен культурно-исторический проект «VR-Кузбасс» - виртуальные туры по 120 музеям региона.