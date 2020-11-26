Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 ноября Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день, но в последнее время - к лучшему. Рассказываем самые важные новости за минувшие сутки.

По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 27 ноября в Кузбассе выявили 175 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заразившихся в регионе с середины марта достигло 20 248 человек.

Также 143 кузбассовца вылечились и выписаны из инфекционных больниц. А общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 16 548 человек.

К сожалению, стало известно, что скончались еще три человека, у которых ранее диагностировали заболевание.

- У мужчины 1997 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. Он проживал в Березовском. У мужчины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Киселевске. Мужчина 1962 года рождения умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии нервной системы и сахарного диабета. Он проживал в Кемерове, - сообщили в оперштабе.

Теперь число умерших с начала пандемии больных составляет 359 человек.

Еще 3341 человек по-прежнему находится в инфекционных больницах региона и получает необходимое лечение. Кроме того, 11 034 человека наблюдаются медиками.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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