Кузбасс – Байкал-Энергия 29 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция матча стартового тура XXIX чемпионата России по хоккею с мячом. Фото: bandyvideo.net

В субботу, 29 ноября, кемеровский хоккейный клуб «Кузбасс» принимает на своем льду команду «Байкал-Энергия» из Иркутска.

Прямая трансляция игры начнется на канале «Кузбасс 1» в 13.00. Также игру можно посмотреть онлайн на сайте телеканала и в мобильном приложении.

Сейчас ХК «Кузбасс» занимает пятое место в первом этапе чемпионата России, уступая московскому «Динамо», красноярскому «Енисею», «СКА-Нефтянику» из хабаровска и будущим соперникам-иркутянам. Подопечные Сергея Большакова в шести играх заработали 10 очков, у «Байкал-Энергии» при таком же количестве сыгранных матчей 15 очков. Будущий соперник сейчас вольготно расположился на третьем месте. И даже в случае победы кемеровчане его не обойдут, однако заработанные очки позволят чувствовать себя в последующих играх более уверенно, а вот поражение может отодвинуть кемеровскую команду еще ниже в турнирной таблицы. В общем, смотри и болеем за наших!