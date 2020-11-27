Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

В основе экспозиции - уникальные экспонаты, переданные балериной в разные годы в фонды Бахрушинского музея. Фото: Министерство культуры Кузбасса

Майя Плисецкая. Беззаконная комета

Идем на выставку.

Кемеровский музей изобразительных искусств приглашает кемеровчан и гостей города на выставку «Майя Плисецкая. Беззаконная комета».

В основе экспозиции - уникальные экспонаты, переданные балериной в разные годы в фонды Бахрушинского музея: сценические костюмы, личные вещи, фотографии, афиши, программы, ордена. Многие экспонаты ранее не демонстрировались и будут показаны впервые. Выставка отразит две линии - стиль балерины в жизни и на сцене, которые можно будет проследить в ее сценических костюмах к ролям из постановок «Каренина», «Чайка», «Вешние воды», «Дама с собачкой», а также в вечерних туалетах танцовщицы, которые создавал для нее кутюрье с мировым именем Пьер Карден.

Кроме того, на выставке представлено два арт-объекта: гримерная с подлинными предметами артистки (кастаньеты, веера и перчатки к балетам, программка к «Анне Карениной», любимые духи и фотография мужа - Родиона Щедрина), а также слепки рук великой балерины и детские ботиночки Майи Михайловны, стоптанные с носков - балерина уже в юном возрасте вставала на пальчики.

- Имя Майи Плисецкой знают все, даже те, кто ни разу в жизни не ходил на балет. 20 ноября всемирно известной балерине исполнилось бы 95 лет. Энергия, талант, помноженные на характер и трудолюбие, сделали ее одной из ключевых фигур русского искусства XX века. Теперь у жителей Кузбасса есть возможность увидеть своими глазами личные предметы знаменитой балерины, - отметил заместитель губернатора Кузбасса Сергей Алексеев на торжественном открытии выставки.

Музей ИЗО

пр. Советский, 48

25 ноября - 1 декабря

Вторник - воскресенье, с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 130 до 200 рублей

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Маленькие дикари

Погружаемся в мир приключений.

У канадского писателя Эрнеста Сеттона-Томпсона есть замечательная повесть «Маленькие дикари». Дети прошлых поколений ею просто зачитывались, чего нельзя сказать о современных подростках. И очень зря, ведь история действительно потрясающая. А уж с навыками выживания в диких условиях - и вовсе полезная!

Кемеровский театр для детей и молодежи в рамках «Клуба любителей приключений» приглашает детей и их родителей на спектакль, поставленный по повести.

Постановка - это история о приключениях мальчишек, которые решили поселиться в лесу и пожить жизнью индейцев. Как и водится на заседаниях «Клуба любителей приключений», маленькие зрители и их родители вместе с актерами узнают, как построить типи - палатку, подобную тем, в каких жили индейцы. Как без спичек развести костер? По каким приметам найти дорогу, если ты заблудился в лесу? Можно ли пить болотную воду? И многое другое.

А еще этот спектакль поднимает темы дружбы, взаимовыручки и смелости в трудных ситуациях!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

29 ноября, начало в 12.00

Цена билетов: 300 рублей

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На сцене филармонии артисты представят постановку по удивительно теплой и светлой повести Виктора Голявкина. Фото: Филармония Кузбасса

Мой добрый папа…

Смотрим спектакль.

В Государственной филармонии Кузбасса зрителям покажут спектакль «Мой добрый папа». И действительно, мамы - это хорошо, мы их очень любим, но семья без папы все равно неполная. И бывает так, что папы уже нет, но - он все равно есть, где-то очень-очень глубоко в душе.

На сцене филармонии артисты представят постановку по удивительно теплой и светлой повести Виктора Голявкина. Главный герой - семилетний мальчик Петя - рассказывает о городе, в котором он живет, о своем младшем брате, о маме - самой красивой на свете, и конечно, о папе - самом добром и замечательном человеке. Просто, по-детски наивно и пронзительно звучит история о детстве, о дружбе взрослого и ребенка, ведь папа самый большой, настоящий и верный друг.

Много лет спустя Петя, уже выросший и возмужавший, вспоминает свое доброе детство, отца, не вернувшегося с войны, но навсегда оставшегося в сердце ребенка. Его воспоминания - это еще и попытка осмыслить прошлое и предостеречь от повторения войны.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский 68

29 ноября, начало в 12.00

Цена билетов: 350 рублей

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В секторе периодических изданий и новой литературы представлена интересная подборка журналов и газет из фонда библиотеки, включающая публикации о здоровом образе жизни. Фото: Государственная библиотека имени Федорова

2:0 в пользу здоровья

Идем в библиотеку и знакомимся с интересной подборкой.

В Государственной научной библиотеке имени Федорова продолжает работу выставка «2:0 в пользу здоровья».

В секторе периодических изданий и новой литературы представлена интересная подборка журналов и газет из фонда библиотеки, включающая публикации о здоровом образе жизни. Представлены материалы о взаимосвязи психического и физического здоровья, о спорте и других целенаправленных физических нагрузках, их пользе, а порой и вреде, о пище повседневной и о травах, которые издавна применяются для укрепления иммунитета, также даны общие советы для укрепления своего здоровья. Каждый обративший внимание на данную выставку почерпнет свою пользу, прочитав или просмотрев хотя бы одну публикацию. Выставка дополнена электронным библиографическим списком литературы, доступ к которому обеспечен QR-кодом.

Государственная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19

До 1 декабря, с 11.00 до 19.00

Вход свободный

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СКОРО

Поле, дикое поле

Ищем ответ на вопрос - что же такое честь и долг.

Театр драмы ставит спектакль «Дикое поле» по киносценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова. Он, кстати, заслуженно признан профессионалами одним из лучших киносценариев последних десятилетий. Театры к нему, как ни странно, не обращались никогда, хотя он просится быть поставленным на сцене. В нем сочетаются образность, условность, насыщенный событиями сюжет, юмор и драматизм - все признаки лучших образцов русской драматургии.

Если прочитать несколько сценариев Луцика и Саморядова, то становится очевидным, что авторы создали эпос о современной России. Форма сценария наталкивает на мысль о ритуале. Есть главное место действия - заброшенная больница, куда приходят все действующие лица, где решаются вопросы жизни и смерти, мира и войны, словно на древнем капище. Каждая сцена - это законченная история, которая связана с предыдущей и последующей логикой эпоса, в котором главный герой движется от подвига к подвигу.

Главный герой - герой в изначальном понимании этого слова. Есть долг, который он принимает и ради которого живет. Молодой врач, один на сотни километров вокруг, без лекарств и почти без инструментов готовый спасти абсурдный непостижимый мир. Доктор, превращающийся в умирающего и воскресающего ангела русской степи.

Комедия и драма перемешаны в этом произведении так же, как и в нашей жизни. Спектакль «Дикое поле» - разговор о том, что в нашем мире, где рушатся, казалось бы, незыблемые истины, где честность и доброту часто считают глупостью, мы все же не будем одиноки, пытаясь помнить о долге и чести. О том, что покинув эту землю, мы оставим ее без надежды на жизнь и на чудо. Поэтому, наш долг - быть здесь.

Театр драмы имени Луначарского

3 декабря, начало в 18.30

Цена билетов: от 350 до 500 рублей