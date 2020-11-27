Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

В экспозицию вошло более 60 работ, воссозданных в технике жикле. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Золотой поцелуй Густава Климта

Восхищаемся текучими линиями художников-модернистов.

Конец XIX века в искусстве был совершенно невероятным временем. Мир стремительно менялся, технический прогресс заставлял искать новые формы и образы. И все это, в конце концов, привело к зарождению модерна, или ар нуво, или сецессиона - в разных странах он назывался по-разному. Ярче всего модерн проявил себя в архитектуре и декоративно-прикладном творчестве. Картины же, рисунки и плакаты воспринимались скорее как часть декора интерьера.

Чем выделялись такие произведения искусства? Плавными текучими линиями, словно подсмотренными у природы, необычными формами и мотивами, красками и сюжетами. Особенности стиля модерн находят яркое выражение в творчестве австрийского художника Густава Климта. Своеобразной классикой модерна стали произведения чешского художника Альфонса Мухи. Ночной мир Парижа - одна из ведущих тем в творчестве французского художника Анри де Тулуз-Лотрека.

Работы этих трех художников сейчас выставляются в Новокузнецком художественном музее. В экспозицию вошло более 60 работ, воссозданных в технике жикле. Репродукции в точности передают уникальные особенности живописного оригинала, такие как характер мазка и кракелюр. Вместе с репродукциями живописных произведений представлены репродукции рисунков, рекламных плакатов и афиш.

О творчестве трех ярких художников-модернистов, об истории создания полотен, известных всему миру, можно будет узнать, прослушав аудиоэкскурсию или присоединившись к музейной экскурсии в воскресенье.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 170 до 250 рублей

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Импровизационная природа солиста и артистизм дает ему чувствовать себя как рыба в воде, играя не столько на скрипке, сколько на струнах душ слушателей. Фото: Организаторы концерта

На струнах скрипки и души

Идем на концерт.

На сцене Дворца культуры «Алюминщик» города Новокузнецка состоится выступление популярного виртуозного скрипача-импровизатора Степана Мезенцева.

Импровизационная природа солиста и артистизм дает ему чувствовать себя как рыба в воде, играя не столько на скрипке, сколько на струнах душ слушателей. В концертной программе Степан Мезенцев представит как собственные сочинения, так и импровизации на популярные темы классической, эстрадной и народной музыки, гибко и бережно относясь к стилю исполняемых авторов.

Музыкант мастерски умеет извлекать из своего инструмента чарующие звуки, которые уносят зрителей в другую реальность. Его талант был заслуженно отмечен на международном конкурсе артистов эстрады «Москва - Ялта транзит 2006», где Степан Мезенцев стал лауреатом. А в 2013 году в Лос-Анджелесе (США) на крупнейшем международном конкурсе-чемпионате, который по масштабу участников сравнивают с Олимпийскими играми, он получил звание «Гранд-чемпион» в номинации «Инструменталисты» и три золотые медали.

Степан - участник многих программ, таких как «Смеяться разрешается», «В нашу гавань заходили корабли», «Жизнь прекрасна», «Театр + ТВ», «Удивительные люди». С 2002 года он выступает в концертных программах на международных кинофестивалях, конкурсах красоты, Днях российской культуры за рубежом. На кинофестивалях «Земля отцов - моя земля» в 2017 году и «Утро Родины» в 2018 году выступил в качестве композитора, аранжировщика и исполнителя. Концерты Степана Мезенцева с неизменным успехом проходят в России, странах СНГ, Европы, Азии, Америки.

В концерте также примет участие гитарист и композитор Петр Маланов.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55

1 декабря, начало в 19.00

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей

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Новокузнецкий драматический театр приглашает на постановку спектакля "Сказки Венского леса". Фото: Сергей КОСОЛАПОВ

Слушаем и смотрим сказки, да не простые!

Спешим на спектакль «Сказки Венского леса».

Давным-давно, как и полагается в сказках, в 1930-годы на одной из улочек Вены рядышком стояли три лавки - мясная, табачная и магазин игрушек «Страна чудес». Жизнь текла на улочке тихо и привычно: люди любили вкусно отобедать, выкурить сигару, сыграть в фанты и даже искупаться в голубом Дунае. Вот только в чудеса уже почти никто не верил: в это время мир жил предчувствием грядущей войны, когда все стремительно летит к катастрофе под звуки прекрасного классического вальса.

Марьян - дочь хозяина магазина игрушек, влюблена в альфонса и игрока Альфреда, а отец мечтает выдать ее замуж за мясника. И героям спектакля никак не удается вернуть жизнь в привычное русло, и они, не понимая, что мир рушится прямо на их глазах, словно механические игрушки повторяют одни и те же действия - бессмысленные и разрушительные.

Автор пьесы - австриец Эден фон Хорват. После факельного шествия нацистов 1933 года, обозначившего наступление «нового порядка», его книги среди многих других были внесены в списки подлежавших уничтожению и сожжены на площади в Мюнхене. Сегодня имя Хорвата по-прежнему малоизвестно российскому зрителю, в то время как в немецкоязычном пространстве его произведения признаны классикой двадцатого века. Его пьесы сатиричны, герои в них смешны, порою безысходны в своей глупости и очень узнаваемы.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

29 ноября, начало в 18.30

Цена билетов: от 250 до 650 рублей

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Про Род и две стрелы

Идем на премьеру сказки!

Давным-давно это было, тысячи лет назад. Тогда люди жили в племенах, и каждый гордился своим родом - Родиной. Жизнь тогда текла размеренно, по установленному когда-то порядку. И вот однажды один из членов племени должен был выступить на совете, но вместо этого получил две стрелы в спину. Кто мог сделать это? Почему? Как могла подняться у злодея рука на сородича?!

Главе рода, конечно же, нужно навести порядок, разобраться во всем, выяснить, кто совершил преступление. И неожиданно подозрение падает на Ушастого. Этот Ушастый, нужно вам сказать, странный человек: он не охотник и не пахарь, а художник и мечтатель. А от такого человека, сами понимаете, можно ожидать чего угодно! Но кто же на самом деле выпустил те две стрелы - и зачем? Ответ вы узнаете на спектакле, поставленном по пьесе Александра Володина.

Впрочем, у этой истории про две стрелы есть и более глубокий смысл: меняются ли с течением веков и тысячелетий чувства и ценности человека? Что ставили первобытные люди выше всего, а что - мы?..

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

27 ноября, начало в 16.00

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Если спросить у любого новокузнечанина, какое строение в городе самое старое, он не задумываясь ответит - крепость! Фото: Екатерина РОМАНОВА

Пушки молчат, а крепость - говорит

Слушаем рассказы о музее-заповеднике «Кузнецкая крепость».

Если спросить у любого новокузнечанина, какое строение в городе самое старое, он не задумываясь ответит - крепость! Люди постарше по привычке называют ее Старой крепостью, а те, кто помоложе, - Кузнецкой. Задуманная когда-то как фортификационное сооружение, сегодня она играет самую мирную роль. Здесь расположен музей. К слову, в 2021 году исполняется 30 лет со дня создания музея. Правда, тогда, когда он создавался, на крепостной горе были лишь руины, и потребовались годы, чтобы вновь выросли Барнаульские ворота, казарма, обер-офицерский дом, бастионы…

О том, как менялась крепость, как формировалась музейная коллекция, какие выставки здесь проходили, какие проекты получилось воплотить в жизнь благодаря неравнодушным музейщикам и волонтерам, расскажет новая выставка «История изданий музея». В экспозиции представлены выпуски историко-краеведческого сборника «Кузнецкая старина» (с 2010 года - «Из Кузнецкой старины») за 30 лет, буклеты, календари, открытки, выпущенные в разные годы к разным проектам.

Выставка камерная, но очень емкая. Возможность подробнее познакомиться с материалами научных публикаций предоставлена на официальном сайте музея.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

пр. Крепостной, 1, т.: (384-3) 36-00-92, 36-01-00

Открытие выставки: 27 ноября, 13.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей