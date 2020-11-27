Когда мама - угольщик: истории сибирячек с не женской профессией

Татьяна Зыкова работает на угольном предприятии, учится и воспитывает двух маленьких дочек. Фото: предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

Наши героини признаются, что быть мамой - это тоже работа, не менее ответственная, чем на предприятии. «Комсомольская правда» узнала три абсолютно разные, но трогательные истории о том, как женщинам-угольщикам удается находить время на общение с семьей, хобби и личное развитие.

Писала ночью рефераты и нянчилась с дочкой

Через полгода после рождения младшей дочери Лизы Татьяна Зыкова вернулась на углеперерабатывающее предприятие. Фото: предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

В небольшом городе Искитиме Новосибирской области живет Татьяна Зыкова. С 2012 она работает на обогатительной фабрике «Сибирского Антрацита». Сейчас занимает ответственную должность - контролер продукции обогащения. Работа заключается в информировании участков переработки о качестве технологических проб, участии в принятии решений по устранению нарушений технологических процессов. А дома Татьяну ждут две прекрасные девочки - девятилетняя Вика и годовалая Лиза.

- Прийти в угольную отрасль меня побудило стремление к хорошей жизни. Хотелось работать в надежной компании, и я не пожалела. Предприятие дает возможность карьерного роста, оплачивает учебу и всесторонне поддерживает. За счет «Сибантрацита» я прошла профобучение, освоила профессию машиниста установок обогащения и не останавливаюсь на достигнутом, - уверяет Татьяна.

В 2014 году ее приняли на должность контролера продукции обогащения в отдел технического контроля. Профессию получила в Киселевском горном техникуме, где девушке присвоили 3-й разряд. Кроме того, Татьяна освоила профессию пробоотборщика. Опять же за счет предприятия. На этом профессиональный рост не закончился. В 2017 году Татьяна Зыкова поступила в Беловский политехнический техникум на специальность «открытые горные работы». Она успешно окончила третий курс ссуза и продолжает учиться.

В 2019 году у Татьяны родилась вторая дочь. Женщине пришлось приложить немало сил и упорства, чтобы нянчиться с маленьким ребенком и продолжать учебу.

- Приходилось писать рефераты по ночам. Практически не спала. Сейчас удается вздремнуть 3 - 4 часа, чтобы набраться сил, - признается она.

Когда младшей дочери исполнилось всего полгода, Татьяна вернулась на работу.

- Татьяна - трудоспособная, ответственная, - с теплотой отзываются о ней коллеги. - Грамотная работа Татьяны позволяет своевременно организовать отбор проб от погруженных составов и сократить их простой, что в результате позволяет экономить средства предприятия. Татьяна оперативно оформляет и предоставляет сертификаты качества на угольную продукцию.

За годы работы в угольной отрасли сибирячка настолько прикипела к работе и компании, что менять специализацию не планирует.

- Сотрудники компании при необходимости могут получить материальную поддержку, стоит только обратиться. Руководство проводит прекрасные конкурсы «Рабочий месяца» и «Рабочий года», где отмечает лучших работников. По итогам года можно выиграть автомобиль. Мои коллеги принимали участие и были близки к победе. Это очень хороший стимул к тому, чтобы быть лучшим в профессии, - добавляет Татьяна.

Наша героиня стремится к серьезным целям - получить образование, воспитать дочерей, быть примером для детей.

Как чужие дети стали родными

Марина Аржаева работает на угольном предприятии и воспитывает трех приемных дочерей. Фото: предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

Еще одна мама-угольщик Марина Аржаева, живет в небольшом городе Мыски Кемеровской области. С 2014 года она работает пробоотборщиком на «Разрезе Кийзасский».

- Работа не самая легкая: несколько раз в день в любую погоду нужно отбирать уголь, нести в дробильную машину, а дальше по технологической цепочке отправлять в лабораторию, - рассказывает Марина.

Вместе с ней на разрезе работают ее сестры. Старшая - заместитель начальника отдела технического контроля, младшая - коллега-пробоотборщик.

График у пробоотборщика сменный. Приходится работать в дневную и ночную смены. Все свободное время Марина проводит с детьми. Наша героиня воспитывает трех приемных дочек.

История материнства заслуживает отдельного внимания. Когда у старшей сестры родился ребенок, Марина осмелилась взять приемную дочь. Женщина отправилась в отдел опеки, но сомневалась, доверят ли ей малыша, поскольку она не замужем. Однако в отделе соцзащиты ее кандидатуру одобрили, дали внушительный список документов и предложили познакомиться с девочкой, которая жила в приюте.

Тогда будущей приемной дочке было 4 года. Она оказалась скромной малышкой, но сразу нашла с мамой общий язык. Позже выяснилось, что у девочки есть младшая сестра, которая тогда лежала в больнице. Марина решила, что девочки должны быть вместе, и стала мамой сразу двух дочек. Третья дочка появилась у Марины через несколько лет.

- Я позвонила в отдел опеки, а специалист сказала, что биологическая мама моих дочек, которую лишили родительских прав, родила третью девочку. Я поехала в дом малютки, забрала и ее, - делится воспоминаниями Марина Аржаева.

Она признается, что каждая из девочек индивидуальна и талантлива. Старшая учит сразу три иностранных языка, планирует получить специальность переводчика. Сейчас совершенствует знания с репетитором. Средняя учится в музыкальной школе по классу фортепиано, а младшая занимается русскими народными танцами.

- Хобби дочерей требуют постоянных вложений: услуги репетитора, костюмы для танцев. Зарплаты, конечно, хватает, но без поддержки «Кийзасского» было бы сложнее. Предприятие помогает. Старшая дочка по путевке за счет разреза отдыхала и в местном лагере, и на Черном море в Анапе. Каждый год предприятие проводит конкурсы для ребятишек к разным праздникам, делает детям подарки к Новому году, организует утренники, - с благодарностью перечисляет Марина. - Если бы не достойная зарплата и поддержка со стороны предприятия, было бы намного тяжелее заниматься воспитанием.

В конце рабочего дня многодетная мама Марина Аржаева спешит домой с улыбкой на лице. Фото: предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

Работа семье не помеха

Анастасия Бахарева ценит предприятие за сплоченный коллектив и стабильность. Фото: предоставлено пресс-службой «Сибантрацита».

Мать двоих детей Анастасия Бахарева, как и ее коллеги, - человек угля. Работает пробоотборщиком на «Разрезе Восточный».

Женщина живет в рабочем поселке Линево, воспитывает семилетнего Степана и 16-летнюю Викторию. Таких, как она, называют душой компании. Анастасия прекрасно поет и танцует - участвует во всех творческих мероприятиях дружного коллектива. Кроме того, она заядлый садовод-огородник и даже охотник-рыболов!

В 2018 году Анастасия искала работу. Строительная компания, в которой женщина раньше трудилась сварщиком, обанкротилась, и опыт подсказывал Анастасии, что искать нужно устойчивое, стабильное предприятие. В «Сибантрацит» она хотела попасть давно, но не было подходящих вакансий. А тут нашлась! Анастасия отправила резюме, прошла собеседование и стала частью дружного коллектива.

- Когда вышла на работу, поняла, что так много угля не видела никогда. Просто ахнула от масштабов! Например, размер склада готового продукта поразил масштабами - не меньше футбольного поля, - описывает впечатления мама-угольщик.

Радует и сплоченный коллектив. В смене пробоотборщика коллеги поддерживают друг друга. Компания стабильно выплачивает зарплату и поддерживает сотрудников с детьми. Так, в 2019 году в рамках корпоративной программы детского отдыха дочка Анастасии вместе с другими ребятами, чьи родители работают в Группе «Сибантрацит», отдохнула на берегу Черного моря в лагере в Анапе.

В свободное от работы время Анастасия Бахарева старается уделить внимание детям и организовать им активный досуг, например, съездить на рыбалку.

- Каждая минута, которую я провожу с ними, для меня значима. Я чувствую себя счастливой мамой и хочу обеспечить своим детям достойное будущее, - резюмирует Анастасия.