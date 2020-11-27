Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

День за днем в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом

В Кузбассе на утро 28 ноября коронавирус диагностирован еще у 177 человек. Об этом сообщает областной межведомственный штаб. Общее число заболевших за все время пандемии достигло 20 425 человек.

Одновременно с этим еще 159 пациентов, у которых ранее была диагностирована инфекция, выписаны. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 16 707 человек.

Кроме того, за минувшие сутки еще пять человек скончались. В общей сложности с момента начала пандемии скончались 364 человека с диагностированным коронавирусом.

На сегодняшний день медицинскую помощь получают 3354 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 12 182 человека.