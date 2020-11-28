Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же следим за ней о сообщаем вам о самом главном.

На утро 29 ноября коронавирус диагностирован еще у 176 кузбассовцев. Общее число заболевших за все время пандемии достигло 20 601 человек.

192 пациента, у которых ранее была диагностирована инфекция, выписаны. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 16 899 человек.

Медицинскую помощь получают 3333 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 12 960 человек.

Выросла и печальная статистика. Еще пять пациентов, у которых ранее медики диагностировали коронавирус. Теперь число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 369 человек.

У мужчины 1949 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа.

У мужчины 1937 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1956 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа.

У женщины 1960 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии, заболевания почек.

У женщины 1934 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек.

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