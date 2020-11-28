В Кузбассе принято два новых закона, регламентирующих вопросы благоустройство. Фото: Пресс-служба АПК

25 ноября депутаты Законодательного собрания Кузбасса провели тринадцатое заседание, на котором было рассмотрено порядка 50 различных вопросов. В их числе – важные решение по благоустройству территорий, задача которых – создать удобные и комфортные условия для проживания людей.

Единые стандарты

Комплексные жилые кварталы, проработанная инфраструктура, удобные пространства для жизни людей и развития малого бизнеса, а также современное оформление внешней рекламы – стали основными целями разрабатываемого парламентом Кузбасса стратегического документа – единого регионального закона «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве».

Как напомнили в региональном парламенте, регион активно готовится к празднованию важной исторической даты – 300-летию Кузбасса. И неоднократно губернатор Сергей Цивилев отмечал, что праздник города и районы области должны встретить облагороженными и ухоженными.

Отвечая данным пожеланиям, кузбасские депутаты работают над законом, в котором будут прописаны единые, отвечающие современным требованиям стандарты и подходы к комплексной застройке жилых кварталов, заполнению первых этажей, оформлению вывесок в соответствии с современными красивыми креативными форматами, озеленению территорий, подземным парковками и так далее.

Для проработки нового законопроекта сформирована рабочая группа, а также проведен мониторинг муниципальных правил благоустройства. Таким образом, планируется, что разрабатываемый нами единый региональный закон «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» станет модельным регулятором правил комплексного благоустройства территорий.

-Напомню, в этом году мы с коллегами приняли закон, устанавливающий штрафы за неочистку прилегающих территорий от мусора, а также модернизировали составы за некошение травы и неуборку снега. Однако чтобы иметь возможность привлекать недобросовестных владельцев недвижимости к ответственности, необходимо было сначала определить в установленном порядке границы прилегающих территорий, - отметил председатель Законодательного собрания Кузбасса Вячеслав Петров.

Он напомнил, что еще два года назад по требованию градостроительного кодекса депутаты приняли закон, дающий городам и районам право самостоятельно определять

границы прилегающих территорий на кадастровых картах, как правило, с привлечением кадастровых инженеров. В мае 2019 года администрация Кемерова выступила с предложением дополнить этот закон до начала 2020 года переходными положениями, по которым до утверждения схемы границ прилегающей территории они могут быть определены в упрощенном порядке – путем утверждения карт-схем. К сожалению, практика показала, что оба варианта требуют значительных временных и финансовых затрат и по факту границы большинства прилегающих территорий не установлены.

-После дискуссий с представителями правового управления администрации Правительства Кузбасса, Росреестра, КУГИ, региональной архитектуры и муниципалитетов было сформировано компромиссное решение: сделать некий симбиоз из этих двух предложений, чтобы схема была утверждена, как предлагает город Кемерово, но пока она не утверждена, граница определялась бы автоматически в виде метража по периметру от границ земельного участка или здания. Оно легло в основу закона, который мы с коллегами рассмотрели и приняли в двух чтениях, - отметил Вячеслав Петров.

Новое право у двух городов

Второй закон, который был принят на заседании в двух чтениях, предоставляет органам местного самоуправления двух крупнейших городов Кузбасса – Кемерова и Новокузнецка – право дополнительно регулировать вопросы архитектурно-художественного оформления и внешнего облика элементов благоустройства. Это важно, ведь именно в этих городах будут проходить основные праздничные мероприятия к 300-летию.