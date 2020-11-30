Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе ежедневно меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за тем, что происходит и о самом важном рассказываем вам.

На утро 1 декабря в Кузбассе зафиксировали 175 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего же с начала пандемии заразились уже 20 950 человек.

При этом еще 177 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, с середины марта 17 252 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 3321 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 227 человек.

К сожалению, выросла и печальная статистика. Еще четыре пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. В общей сложности число умерших достигло 377 человек.

У мужчины 1955 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и неврологической патологии.

У женщины 1936 года рождения из Топок развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1959 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

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