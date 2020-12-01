Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 декабря
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кузбассе ежедневно меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за тем, что происходит, и рассказываем новости о самом важном.
На утро 1 декабря в Кузбассе зафиксировали 173 новых случая заболевания коронавирусом. Всего же с начала пандемии заразились уже 21 123 человека.
При этом еще 211 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, с середины марта 17 463 человека вылечились от коронавируса.
К сожалению, выросла и печальная статистика. Еще четыре пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. В общей сложности число умерших достигло 381 человека.
-У мужчины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1969 года рождения из Топкинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1954 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета II типа и ожирения, - сообщили подробности в оперативном штабе.
Таким образом, сегодня в регионе медицинскую помощь получает 3279 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 583 человека.
Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс
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