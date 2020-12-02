Для комфортной жизни: в Кузбассе приняли закон о благоустройстве

В законе будут прописаны единые стандарты и подходы к комплексной застройке жилых кварталов. Фото: пресс-служба АПК.

25 ноября депутаты Законодательного собрания Кузбасса провели тринадцатое заседание, на котором было рассмотрено порядка 50 различных вопросов. В их числе - важные решения по благоустройству территорий, задача которых - создать удобные и комфортные условия для проживания людей.

Единые стандарты

Комплексные жилые кварталы, проработанная инфраструктура, удобные пространства для жизни людей и развития малого бизнеса, а также современное оформление внешней рекламы - стали основными целями разрабатываемого парламентом Кузбасса стратегического документа - единого регионального закона «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве».

Как напомнили в региональном парламенте, регион активно готовится к празднованию важной исторической даты - 300-летия Кузбасса. И неоднократно губернатор Сергей Цивилев отмечал, что праздник города и районы области должны встретить облагороженными и ухоженными.

Отвечая данным пожеланиям, кузбасские депутаты работают над законом, в котором будут прописаны единые, отвечающие современным требованиям стандарты и подходы к комплексной застройке жилых кварталов, заполнению первых этажей, оформлению вывесок в соответствии с современными красивыми креативными форматами, озеленению территорий, подземным парковкам и так далее.

Для проработки нового законопроекта сформирована рабочая группа, а также проведен мониторинг муниципальных правил благоустройства. Таким образом, планируется, что разрабатываемый единый региональный закон «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» станет модельным регулятором правил комплексного благоустройства территорий.

- Напомню, в этом году мы с коллегами приняли закон, устанавливающий штрафы за неочистку прилегающих территорий от мусора, а также модернизировали составы за некошение травы и неуборку снега. Однако чтобы иметь возможность привлекать недобросовестных владельцев недвижимости к ответственности, необходимо было сначала определить в установленном порядке границы прилегающих территорий, - отметил председатель Законодательного собрания Кузбасса Вячеслав Петров.

Комплексное решение

Два года назад по требованию Градостроительного кодекса депутаты приняли закон, дающий городам и районам право самостоятельно определять границы прилегающих территорий на кадастровых картах, как правило, с привлечением кадастровых инженеров. В мае 2019 года администрация Кемерова выступила с предложением дополнить этот закон до начала 2020 года переходными положениями, по которым до утверждения схемы границ прилегающей территории они могут быть определены в упрощенном порядке - путем утверждения карт-схем. К сожалению, практика показала, что оба варианта требуют значительных временных и финансовых затрат и по факту границы большинства прилегающих территорий не установлены.

- После дискуссий с представителями правового управления администрации правительства Кузбасса, Росреестра, КУГИ, региональной архитектуры и муниципалитетов было сформировано компромиссное решение: сделать некий симбиоз из этих двух предложений, чтобы схема была утверждена, как предлагает город Кемерово, но пока она не утверждена, граница определялась бы автоматически в виде метража по периметру от границ земельного участка или здания. Оно легло в основу закона, который мы с коллегами рассмотрели и приняли в двух чтениях, - отметил Вячеслав Петров.

Второй закон, который был принят на заседании в двух чтениях, предоставляет органам местного самоуправления двух крупнейших городов Кузбасса - Кемерова и Новокузнецка - право дополнительно регулировать вопросы архитектурно-художественного оформления и внешнего облика элементов благоустройства. Это важно, ведь именно в этих городах будут проходить основные праздничные мероприятия к 300-летию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий - важная часть работы по комплексному развитию городов и районов Кузбасса. Мы стремимся к тому, чтобы комфортные условия для жизни и активного отдыха были во всех, даже самых отдаленных, населенных пунктах области».

Губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ.

ИНИЦИАТИВА

Комфортную среду делаем вместе

В Кемерове общественники помогают сделать город лучше.

В Кемерове не первый год члены комитетов территориального общественного самоуправления принимают активное участие в благоустройстве и создании комфортных условий проживания. Этот год не стал исключением.

В областном центре подвели итоги смотра-конкурса «Лучший комитет территориального общественного самоуправления». Им стал окружной комитет - «Лесная сказка» из жилого района Лесная Поляна. Возглавляет комитет Марина Моисеенко, которая проживает в районе уже восемь лет и под ее руководством происходят действительно хорошие преобразования.

Так, общественники участвуют в городских конкурсах по благоустройству, экологических акциях, помогают поддерживать в любимом районе чистоту, выходят в составе добровольных народных дружин патрулировать улицы, украшают свои придомовые территории. А в этом году активистка ТОС Ольга Протасова стала победительницей городского смотра-конкурса «Любимому городу - красивый дом и двор».

Выдвигается активистами много и собственных инициатив. Уже традиционной стала благотворительная акция «Бумеранг добрых дел» по сбору вещей для воспитанников социально-реабилитационного центра «Маленький принц». Также с начала года состоялись четыре конкурса поделок и рисунков для юных жителей района, 12 субботников, 36 праздничных и спортивных программ.

Иными словами, люди, которые хотят жить в комфортном и уютном городе, должны и сами что-то для этого сделать. Работа ТОС «Лесная сказка» тому - яркий пример.

ПРОЕКТЫ

Какие парки благоустроят в Кемерове

Список объектов благоустройства на 2021 год был составлен по итогам общественного голосования.

Определен перечень общественных пространств, которые будут отремонтированы в следующем году в областном центре. Городская комиссия на основании голосования, которое проходило на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн», сформировала итоговый список.

Так, в программу благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда» на 2021 год вошли девять общественных территорий:

- скейт-парк, памп-трек по бульвару Осеннему, 3 в жилом районе Лесная Поляна - это территория спортивного центра «Спортград»;

- скейт-парк, памп-трек в парке имени Веры Волошиной;

- скейт-парк в сквере Новорожденных в Заводском районе;

- скейт-парк, памп-трек по улице Инициативной, 101а в Кировском районе;

- скейт-парк, площадка для воркаута в парке на улице Белозерной в жилом районе Ягуновский;

- скейт-парк, памп-трек по улице Стадионной, 22б - это стадион «Горняк» в жилом районе Кедровка;

- скейт-парк, памп-трек в городском «Парке Чудес» в Центральном районе;

- площадка для воркаута на бульваре Патриотов в Заводском районе;

- площадка для воркаута и мини-сквер в сквере Молодоженов в Рудничном районе.