В Кузбассе открылись все горнолыжные курорты

Ежегодно в Кузбасс приезжают лыжники и сноубордисты со всей России и из-за рубежа. Фото: пресс-служба АПК.

В выходные в Кузбассе завершилась эстафета открытий горнолыжного сезона, которая стартовала 14 ноября. К курортам Шерегеш и Горная Саланга присоединились экокурорт Танай в Промышленновском районе и междуреченский Югус. Теперь для туристов доступны все четыре крупнейших горнолыжных комплекса региона.

- Все объекты на открытых горнолыжных курортах работают с учетом санитарно-эпидемических ограничений: регулярная дезинфекция, проверки персонала, соблюдение социальной дистанции. Но был пересмотрен перечень горнолыжного инвентаря, доступного для проката. В дополнение к ботинкам, лыжам и сноубордам теперь можно выдавать шлемы, маски и очки при условии их обязательной дезинфекции после каждого использования, - обрадовал отдыхающих заместитель губернатора Кузбасса Сергей Алексеев.

Сейчас мы вкратце расскажем о каждом из этих замечательных мест, и если кто-то еще не решил, куда поехать этой зимой, то сейчас - самое время.

ШЕРЕГЕШ

Известный не только в России, но и за рубежом курорт Горной Шории в этом сезоне первым открыл сезон. Праздник длился два дня подряд - 14 и 15 ноября. На открытие приехало около пяти тысяч туристов из разных уголков России. Это подтвердило давно известный факт - заповедный уголок Горной Шории является одним из самых популярных мест для зимнего отдыха в стране.

Для гостей курорта организовали традиционный праздник «Шерегеш-фест», в программе которого были конкурсы, театрализованные заезды, показ горнолыжной моды, розыгрыш сертификатов на проживание в гостиницах и посещение ресторанов, соревнования лыжников и сноубордистов. Особенностью открытия стал старт кампании «Кузбасс - время новогодних чудес». Отряд Дедов Морозов вместе с туристами съехал с горы, а потом запустил символические часы, которые будут отсчитывать время до начала 2021 года. Завершился праздник семейным фестивалем «Нашествие сказок».

В новом сезоне в Шерегеше будут работать более 80 гостиниц. Гости курорта смогут воспользоваться 16 подъемниками. Кроме того, 14 ноября были открыты еще два - канатно-кресельная дорога «Учебная» в секторе А и четырехместный кресельный подъемник «Запад» в секторе Б на горе Мустаг. Всего на курорте оборудовано 26 горнолыжных трасс общей протяженностью более 56 километров. Они подходят как для профессионалов, так и для начинающих лыжников и сноубордистов, а также семей с детьми.

ГОРНАЯ САЛАНГА

Горная Саланга - очень живописное место в северо-восточной части области, если точнее - в Тисульском районе. И - прекрасный вариант как для профессиональных спортсменов, так и для целых семей. Главное достоинство Горной Саланги - это нетронутая сибирская природа. В зимнее время окрестные леса выглядят сказочно. Большое количество натурального снега обеспечивает не только комфортное катание на трассах, но и дает широчайшие возможности для фрирайда на необорудованных склонах.

В этом сезоне на Горной Саланге анонсирована работа семи трасс - начального, среднего и сложного уровней, а также трассы для фрирайда. Их длина - от 760 до 1090 метров, перепад высот: 190 - 225 метров. Для тех, кто не катается на лыжах и сноубордах, выделены специальные склоны для сноутюбинга, а также катания с горок на снегокатах, ледянках и «таблетках». Их можно как привезти с собой, так и взять в местном прокате.

Территория курорта находится под круглосуточным видеонаблюдением и охраной. Поэтому в случае любых неприятных ситуаций можно обратиться к любому сотруднику курорта или в службу охраны.

Кстати, в окрестностях Горной Саланги есть множество живописных мест, куда можно поехать кататься на снегоходах. Есть готовые трассы протяженностью 5, 10 и 15 километров. Также работают трассы для беговых лыж и каток.

Сегодня для туристов открыты четыре современных горнолыжных комплекса в разных территориях области. Фото: пресс-служба АПК.

ТАНАЙ

В субботу, 28 ноября, на экокурорте Танай в Промышленновском районе горнолыжный сезон открылся массовым спуском с горы с флагами России и Кузбасса. Для гостей были организованы чемпионат по катанию на надувных плюшках, гоночный турнир на радиоуправляемых машинках, инста-челленджи, конкурсы на создание рэпа про Танай и на самый креативный лозунг сезона. А победители получили путевки выходного дня, ски-пассы, сертификаты на обучение катанию на горных лыжах или сноуборде и другие призы.

Стать участником яркого праздника и протестировать первую из горнолыжных трасс экокомплекса Танай приехали горнолыжники и сноубордисты из Кемерова, Новосибирска, Томска и других городов Сибирского федерального округа.

К этому сезону на Танае подготовлены семь трасс различной степени сложности. Для новичков, в том числе детей с четырех лет, работает школа горнолыжного катания, есть две учебные трассы. Работает фуникулер, который кроме функции подъема выступает и как аттракцион, позволяющий любоваться видами горного хребта.

ЮГУС

Горнолыжный комплекс расположился на склонах одноименной горы всего в нескольких километрах от Междуреченска. Здесь оборудованы четыре трассы разной протяженности и сложности, на которые туристов доставляют два подъемника - кресельный и бугельный. Их во время открытия курорта в воскресенье, 29 ноября, и смогли испытать гости.

Сезон на Югусе открыл спуск с горы спортсменов детско-юношеской спортивной школы с флагами. Гости фотографировались с ростовым медведем Сибиряком, участвовали в различных конкурсах и танцевальном батле, играх с аниматорами, смогли поболеть за участников гонок радиоуправляемых машин, а также получили возможность выиграть приятные призы.

Кстати, трассы Югуса считаются одними из лучших спортивных трасс в Сибири, а особенностью комплекса является гондольная дорога через реку Томь.