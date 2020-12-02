Парламентский визит: на разрезе «Березовский» побывал депутат Госдумы

Дом культуры, снегогенераторы и горняки: чем сегодня живет разрез «Березовский». ФОТО: Алексей Иванов.

Реконструкция Дома культуры в поселке Рассвет, антикризисные меры на разрезе «Березовский», работа над улучшением экологической ситуации – все это высоко оценил депутат Госдумы Дмитрий Исламов во время рабочего визита в Новокузнецкий район.

Компания АО «Стройсервис» является одним из крупнейших налогоплательщиков и социальных партнеров Кузбасса. Здесь немало внимания уделяют социальной политике компании. Так, в 2011 году разрез «Березовский» взял шефство над Домом Культуры в поселке Рассвет Новокузнецкого района.

Новые двери в Доме культуры. ФОТО: Алексей Иванов.

С тех пор здесь произошли серьезные изменения. Так, горняки построили спортивно-игровую и хоккейную площадки для юных селян. А в самом ДК 1960-х годов постройки сделана новая входная группа, оборудовано помещение для переодевания районной хоккейной команды, а также санузел, отвечающий современным стандартам. Нужно отметить, что ранее «удобства» находились на улице.

Санузел теперь - современный и удобный. ФОТО: Алексей Иванов.

Еще один важный момент: в 2021 году, к 300-летию Кузбасса, завершится полная реконструкция ДК. Разрез «Березовский» разработал проект реконструкции, который при поддержке губернатора Сергея Цивилева, депутатского корпуса и областного министерства культуры вошел в федеральный нацпроект «Культура». Согласно проекту, здесь обустроят новое энергоэффективное здание – с современной кровлей, системой отопления, электрификацией и отдельными залами для хореографии и помещениям для досуговых кружков. К слову, сейчас у детей нет возможности свободно заниматься в кружках – занятия по очереди проводятся в коридоре.

У юных спортсменов появилась раздевалка. ФОТО: Алексей Иванов.

Кроме того, Дмитрий Исламов побывал в храме Святой великомученицы Варвары, который находится на территории разреза «Березовский». А еще – побывал на угольном складе обогатительной фабрики, проверил работу снегогенераторов пылеподавления. К слову, именно на «Березовском» снегогенераторы были впервые в Кузбассе введены в эксплуатацию два года назад. Отметил Дмитрий Исламов и введенные на разрезе антикризисные меры. Разрез работает стабильно, коллектив из 3,5 тысяч человек сохранен, вся горнодобывающая техника находится в работе.

- Очень важно, чтобы каждое предприятие не только показывало стабильные результаты производственной деятельности, но и заботилось о территории, на которой оно находится. Это и есть настоящая социальная ответственность. Именно такой пример всем показывают разрез «Березовский» и компания «Стройсервис», - резюмировал итоги своего визита Дмитрий Исламов.