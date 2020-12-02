Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

День за днем меняется ситуация с коронавирусом в регионе. Мы следим за ней и сообщаем вам о самом главном.

На утро 3 декабря в регионе тесты на коронавирус оказались положительными еще у 173 человека. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 21 296 человек.

Кроме того, 194 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, с середины марта 17 657 человек вылечились от коронавируса. Также медицинскую помощь получают 3225 пациентов с диагнозом COVID-19. Под наблюдением врачей находятся 13 702 человека.

Выросла и печальная статистика. На утро 3 декабря стало известно о смерти еще трех пациентов, у которых ранее тесты на COVID-19 оказались положительными. В общей сложности число умерших с начала пандемии достигло 384 человек.

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