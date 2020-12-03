Заболел живот, оказалось – аневризма: кузбассовцу с коронавирусом провели сложную операцию. ФОТО: Минздрав Кузбасса

В ковидном госпитале мужчине провели сложную операцию, благодаря которой спасли пациенту жизнь. Примечательно, что в это же время, но в обычном хирургическом отделении оперировали еще одного мужчину - с такой же патологией.

Один из пациентов ковидного госпиталя на утреннем обходе пожаловался врачу на боли в животе. Врач осмотрел пациента, провел необходимое обследование, и оказалось, что у мужчины - аневризма аорты, то есть расширение ее стенок, при котором возможен летальный исход. Медлить было нельзя, и врачи приняли решение о проведении экстренной операции больному с коронавирусом. Для этого его перевели в инфекционный госпиталь Кузбасской клинической больницы имени Беляева.

В это же время в обычной консультативной поликлинике на приеме у врача находился другой кемеровчанин, у которого тоже болел живот. И по стечению обстоятельств мужчине тоже диагностировали аневризму аорты и экстренно госпитализировали в отделение сосудистой хирургии.

- Болевой синдром говорит о том, что аневризма растет и начинает давить на орган либо перекрывает кровоснабжение. У обоих пациентов аневризма была достаточно крупной. Если в норме брюшная аорта - наш главный кровеносный сосуд, который снабжает кровью весь организм, всего 2 сантиметра, то у пациентов это расширенный участок был в 3 раза больше, - пояснили специалисты больницы имени Беляева.

Две бригады хирургов - одна в ковидарии, а другая в отделении сосудистой хирургии - одновременно приступили к операциям. Несмотря на нетипичные условия для проведения операции в ковидариии, в обоих случаях все прошло успешно. Сейчас пациенты восстанавливаются, а потом им предстоит пройти реабилитацию.

- Взяться за объемную и сложную операцию в условиях «красной зоны» позволил уровень медорганизации, на базе которой развернут инфекционный госпиталь. В ковидарии есть операционная, реанимация и, самое главное, доступны практически все узкие специалисты Кузбасской клинической больницы имени Беляева,- объяснил Вадим Гатин, заместитель главного врача по хирургической помощи.