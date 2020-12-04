Губернатор Сергей ЦИВИЛЕВ: Менять Кузбасс к лучшему вместе с жителями

В регионе появилось больше комфортных мест для отдыха и прогулок: новые парки, скверы, аллеи. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

3 декабря губернатор Сергей Цивилев выступил с ежегодным бюджетным посланием на 14-й сессии Законодательного собрания Кузбасса. Подводя итоги работы в 2020 году, он отметил, что удалось добиться существенных результатов по созданию комфортных условий для жизни людей, несмотря на трудности в экономике и пандемию коронавируса.

Сверх плана

Отдельный блок тем доклада губернатора об итогах работы в уходящем году касался вопросов благоустройства территорий. В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» во всех городах и районах было благоустроено 61 общественное пространство - парки, скверы, аллеи и площади, а также 362 дворовые территории.

- При этом изначально мы ставили себе в план 50 общественных пространств и 300 дворовых территорий. Увеличение стало возможным за счет эффективного расходования бюджетных средств, - отметил Сергей Цивилев.

Региональная программа

В числе наиболее крупных проектов губернатор назвал парк «Березовая роща», реконструированный в Кировском районе города Кемерово, площадь Праздничная в Междуреченске, сквер Трудовой доблести и воинской славы в Ленинске-Кузнецком, пешеходный бульвар по проспекту Победы в Юрге, а также любимый многими жителями Тырганский парк в Прокопьевске.

Очень важно, что при строительстве и благоустройстве учитывается мнение самих жителей. Например, специально к предстоящему 300-летию Кузбасса, которое будет отмечаться 6 июля 2021 года, была запущена региональная программа «Твой Кузбасс - твоя инициатива». Участвующие в ней люди сами предлагают, что нужно обустроить, модернизировать, построить.

- В этом году по предложениям жителей выполнено 142 проекта по обустройству дворов, тренировочных и игровых площадок, уличных пространств. Из областного бюджета на эти цели было выделено более 100 миллионов рублей, - подытожил глава региона.

Федеральный уровень

Ну а некоторые кузбасские проекты по благоустройству даже отметились на федеральном уровне. Так, город Мыски одержал победу в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». В городе в 2021 году реконструируют парк «Вокзальный» - на проведение работ выделен грант в размере 70 миллионов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В следующем году мы будем отмечать 300-летие нашего региона. Это большое событие, к которому мы готовимся уже почти 800 дней.

Я хочу подчеркнуть, что наша главная задача заключается в том, чтобы каждый житель Кузбасса, где бы он ни жил, в крупном городе или в отдаленном поселке, почувствовал конкретные положительные изменения в своей жизни.

Для этого правительство Кузбасса должно реализовать пакет социально-экономических преобразований, которые создадут такие изменения - осязаемые, доступные и понятные каждому жителю. При их реализации мы должны всегда советоваться с людьми, вовлекать их в этот процесс, потому что никто лучше самих кузбассовцев не знает, какой регион им нужен.

Это они поедут по новым дорогам на работу, это их дети пойдут в отремонтированные школы и новые детские сады, а в выходные вместе с родителями будут гулять на новой детской площадке. Поэтому мы обязаны, я подчеркиваю, обязаны менять Кузбасс к лучшему вместе с жителями».

(Губернатор Сергей ЦИВИЛЕВ - в обращении к Законодательному собранию Кузбасса.)

ОТДЫХ

Перед туризмом открылись новые перспективы

В Кузбассе увеличивается количество туристических объектов и растет число гостей.

Весной из-за коронавируса жизнь в регионе замедлилась - на какое-то время было закрыто транспортное сообщение с другими регионами, туристические объекты не работали до июня. Однако, как отметил в ходе бюджетного послания губернатор Сергей Цивилев, закрытие границ и прекращение международного авиасообщения способствовали росту популярности внутреннего туризма. Например, этим летом в Таштагольском районе отдохнуло более 250 тысяч человек - это своеобразный рекорд для Горной Шории, которая чаще всего привлекает туристов именно зимой.

- Ожидаем хороший спрос на туристические услуги и в течение нового горнолыжного сезона, который мы открыли 14 ноября. В итоге планируем выйти на годовой показатель в 1,8 миллиона туристских посещений, - отметил Сергей Цивилев. - К 29 ноября мы завершили открытие всех горнолыжных курортов Кузбасса.

К концу ноября все горнолыжные курорты были открыты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы сделать горнолыжные комплексы еще более привлекательными для туристов, планируется вкладывать средства в развитие их инфраструктуры. Так, власти смогли добиться выделения средств из федерального бюджета на реконструкцию очистных сооружений в поселке Шерегеш. Работы начались в сентябре. А для развития сектора Б на курорте построена линия электропередачи протяженностью 1,7 километра. В 2021 году планируется построить объездную дорогу от поселка Шерегеш до горы Мустаг в секторе Б.

Для привлечения туристов на горнолыжный курорт организованы авиарейсы из Санкт-Петербурга в Новокузнецк и обратно. В настоящее время выполняются дополнительные авиарейсы в Новокузнецк из Москвы.

- Но Кузбасс туристический - это не только Шерегеш, - отметил губернатор. - В 2020 году наш регион принял участие в семи всероссийских конкурсах в сфере туризма. На конкурсе Агентства стратегических инициатив проект из Междуреченска победил в номинации «Территория перспективного развития». Проект предусматривает создание на особо охраняемых природных территориях юга Кузбасса круглогодичных экологических курортов мирового уровня. В одну систему будут объединены горы Югус, Черный Салан, Поднебесные Зубья.

Помимо этого, в регионе будут развивать и так называемый промышленный туризм в тесном взаимодействии с Агентством стратегических инициатив и представителями бизнес-сообщества. Сергей Цивилев уверен, что это тот инструмент, который может познакомить жителей и гостей Кузбасса с историей региона и создать его современный образ. В эту работу уже включились 16 предприятий Кузбасса.