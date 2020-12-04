Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Сотрудники филармонии Кузбасса приглашают горожан и гостей города на терапевтический концерт «Целительная сила музыки». Фото: Кадр концерта

Целительная сила музыки

Слушаем концерт и отпускаем в космос страхи и заботы.

Известно, что музыка может вызвать у человека разные эмоции, она может успокоить или возбудить, заставить плакать или развеселить. А может ли музыка быть не только источником наслаждения, но и самым настоящим врачом? Можно ли «принимать» музыку как таблетку - от головной или зубной боли, бессонницы или лишнего веса?

Одним из первых, кто начал изучать лечебные свойства музыки, был древнегреческий философ Пифагор. Однажды ему удалось с помощью музыки успокоить разгневанного мужчину, который в припадке ревности пытался сжечь дом. А Гиппократ - древнегреческий врач - лечил музыкой бессонницу. В течение нескольких веков ученые изучают «лечебный» феномен музыки. Дальше всех в практическом лечебном использовании музыки пошел Китай, где выпускают музыкальные альбомы с неожиданными названиями «Пищеварение», «Мигрень», «Печень». Китайцы принимают музыкальные произведения как таблетки или лекарственные травы.

Сотрудники филармонии Кузбасса приглашают горожан и гостей города на терапевтический концерт «Целительная сила музыки» в исполнении струнного квартета «Элегия». Они проведут музыкальный сеанс для своих зрителей и вместе с ними проверят, способна ли музыка исцелять. Пришедшие будут слушать замечательную музыку Моцарта и Бетховена, Порпора, Огинского, Штрауса и других композиторов. В любом случае хорошее настроение гарантировано!

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

6 декабря, начало в 17.00

Цена билетов: от 300 до 500 рублей

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«Этюд в багровых тонах» - это детективная повесть Артура Конана Дойла, опубликованная в 1887 году. Фото: Кадр спектакля

Театральное чтиво: Шерлок Холмс

Идем на спектакль.

Кемеровский театр для детей и молодежи приготовил арт-проект «Театральное чтиво», по которому наверняка многие зрители соскучились за время пандемии.

Напомним, что проект «Театральное чтиво», возник в рамках празднования 25-летия театра и получил много положительных отзывов. Он представляет собой серию вечеров, где зритель может услышать в живом исполнении ведущих артистов театра лучшие произведения мировой литературы. Актеры сами выбрали своих авторов, сами работали над текстами, организуя необходимое движение авторской мысли.

В рамках «Театрального чтива» были представлены «451 градус по Фаренгейту», «Барышня-крестьянка» и другие. Зритель получал уникальную возможность услышать в живом исполнении ведущих артистов театра произведения мировой литературы.

Что ждет гостей театра в этот раз? «Этюд в багровых тонах», в другом распространенном переводе - «Красным по белому» - это детективная повесть Артура Конана Дойла, опубликованная в 1887 году. Именно в этом произведении впервые появляется сыщик Шерлок Холмс. В повести рассказывается о странном убийстве, раскрыть которое не под силу даже самому толковому сыщику Скотленд-Ярда - Тобиасу Грегсону, поэтому он обращается за помощью к Шерлоку Холмсу. А что дальше? Приходите и послушайте интерпретацию известной истории в исполнении актеров театра.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 17

6 декабря, начало в 17.00

Цена билетов: 250 рублей

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Кемеровский театр драмы приглашает зрителей на спектакль «Боинг-Боинг». Фото: Кадр спектакля

Стюардессы, страсти и конфузы

Узнаем, как составить график любви по авиарейсам.

Можно ли одновременно закрутить роман с тремя очаровательными стюардессами трех крупнейших мировых авиакомпаний? «Легко!» - отвечает главный герой спектакля, молодой дизайнер Бернар. Главное - составить четкий график любви в соответствии с расписанием улетов-прилетов самолетов!

Но ведь рано или поздно даже самые надежные и проверенные схемы жизни ломаются из-за незапланированной задержки рейса! И вот тогда-то и начинается самое интересное, смешное, курьезное, трогательное, умопомрачительное и настоящее!

Кемеровский театр драмы приглашает зрителей на спектакль «Боинг-Боинг». Впервые он был поставлен еще в 1960 году в одном из крупных парижских частных театров Comedie Caumartin. С тех пор пьеса шла в Париже в режиме ежедневного показа на протяжении почти 48 лет! «Боинг-Боинг» сыгран по всему миру в общей сложности более 17 500 раз. Поставлен более чем в 55 странах мира, в том числе в России, Австрии, Германии, Швейцарии, Англии, Новой Каледонии, Сингапуре, Новой Зеландии, Израиле, Ливане, Алжире, Бразилии, Марокко, Сирии, Китае, Чили, Японии, Заире, Иордании и других.

11 апреля 1991 года пьеса «Боинг-Боинг» была вписана в Книгу рекордов Гиннеса как самая часто исполняющаяся в мире французская пьеса.

Театр драмы имени Луначарского

ул. Весенняя, 11

6 декабря, начало в 18.00

Цена билетов: от 450 до 800 рублей

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Каждому декабрьскому событию посвящена отдельная история, в которой содержатся интересные и малоизвестные факты. Фото: Библиотека имени Гоголя

О компьютерной мышке и медведях

Идем на интересную выставку.

С чем у нас ассоциируется декабрь? Ну конечно, с Новым годом, это понятно и детям, и взрослым. Но может быть, стоит расширить кругозор? Оказывается, на первый зимний месяц приходится великое множество интересных, а порой и забавных праздников. Подробней о них расскажут сотрудники кемеровской библиотеке имени Гоголя.

На специально организованной выставке «Листки перекидного календаря» можно узнать, когда отмечает свой день рождения микроволновая печь и компьютерная мышь, когда в России отмечается День Андреевского флага и День медведя, День работника службы безопасности России и День авторской песни. Организаторы поделятся информацией, почему даты празднования выпали именно на эти числа и кто стал инициатором. Представленные на выставке справочники и энциклопедии, научно-популярная и художественная литература по темам создают атмосферу погружения в каждый из праздников.

При этом каждому декабрьскому событию посвящена отдельная история, в которой содержатся интересные и малоизвестные факты.

Библиотека имени Гоголя

пр. Ленина, 135

До 30 декабря, круглосуточно

Вход свободный

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Зрители, войдя в зал, попадут в атмосферу уютной русской избы с печкой и прялкой. Фото: Кадр спектакля

Гуси-лебеди

Ведем в театр самых маленьких.

Театр кукол имени Гайдара приглашает детей и их родителей на спектакль «Гуси-лебеди». Зрители, войдя в зал, попадут в атмосферу уютной русской избы с печкой и прялкой. В доме добрая рассказчица песни поет да мотает в клубки волшебную пряжу. Вдруг клубок оживет в ее руках и приведет нас в старую добрую сказку.

Примечательно, что всех героев сказки придумает сама рассказчица. Метелка вдруг станет березой, клубок обернется ежиком, а кувшин превратится в молочную речку. Много еще чудес ждет нас в дивной сказке.

Зрители увидят историю о капризной и привередливой девочке, которая не уследила за братом. Унесли его верные слуги хитрой Бабы-яги - Гуси-лебеди. А сможет ли девочка перемениться и спасти брата, дети узнают, когда придут в гости к доброй рассказчице и послушают ее любимую сказку с пословицами, поговорками, песнями и танцами.

Театр кукол имени Гайдара

ул. Весенняя, 18

6 декабря, начало в 13.00

Цена билетов: от 170 до 350 рублей