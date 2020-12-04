Коронавирус в Кузбассе на 5 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. Мы следим за ней и рассказываем информацию о самом важном и актуальном.

Так, на утро 5 декабря в Кузбассе тесты на коронавирус оказались положительными еще у 177 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 21 645 человек.

При этом 173 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, с середины марта 17 999 человек вылечились от коронавируса.

На утро 5 декабря стало известно о смерти еще четырех пациентов, у которых ранее тесты на COVID-19 оказались положительными.

- У мужчины 1941 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1951 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1965 года рождения из Ижморского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1950 года рождения из Крапивинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщили подробности в оперштабе региона.

В общей сложности число умерших с начала пандемии достигло 391 человека.

В настоящее время медицинскую помощь получают 3255 пациентов с диагнозом COVID-19. Под наблюдением врачей находятся 13 939 человек.

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