Коронавирус в Кузбассе на 6 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. Мы следим за ней и рассказываем информацию о самом важном и актуальном.

Так, на утро 6 декабря в Кузбассе тесты на коронавирус оказались положительными еще у 175 человек. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 21 820 человек.

При этом 161 пациент выздоровел и выписан из больниц. Таким образом, с середины марта 18 160 человек вылечились от коронавируса.

На утро 6 декабря стало известно о смерти еще трех пациентов, у которых ранее тесты на COVID-19 оказались положительными.

- У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Яйском МО. У женщины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Чебулинском МО. У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. , - сообщили подробности в оперштабе региона.

В общей сложности число умерших с начала пандемии достигло 394 человек.

В настоящее время медицинскую помощь получают 3266 пациентов с диагнозом COVID-19. Под наблюдением врачей находятся 13 753 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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