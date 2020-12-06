В Кузбассе открылась резиденция главного Деда Мороза. Фото: Пресс-служба АПК

На территории музея-заповедника «Томская писаница» открылась резиденция главного Деда Мороза Кузбасса. Теперь туристов здесь ждут каждые выходные.

По случаю будущего празднования 300-летнего юбилея Кузбасса в музее-заповеднике будут проходить новогодние торжества под лозунгом «Петрогод на Томской Писанице». Каждые выходные декабря и в дни зимних каникул жители региона, а также туристы из других городов смогут поучаствовать в различных активностях в духе петровской эпохи, а также повстречать Деда Мороза.

Как отмечают областные власти, развитие Кузбасса как промышленного центра России стало прямым следствием масштабных петровских преобразований. Начало им дали экспедиции Михайло Волкова и Даниэля Мессершмидта, двух ученых, которые отправились на поиски ценных месторождений по указу Петра I и в 1721 году обнаружили залежи угля на территории Кузнецкого угольного бассейна. Именно экспедиция Мессершмидта открыла скалы с рисунками, которые теперь находятся на территории «Томской Писаницы.

Во время открытия резиденции Деда Мороза праздник стартовал с пушечного залпа, после чего гостям представили развлекательную программу «Потешные полки» на специально созданной стилизованной Дворцовой площади. Также здесь была построена самая большая горка Кузбасса и крепость «Орешек» из снега. Для интересующихся историей области организованы бесплатные тематические экскурсии «Берг-коллегия» и «Испытание Сибирью». А в «Мастерской Страленберга» желающие могут скопировать рисунок древних людей – петроглиф — и забрать его с собой на память. Кроме того, на территории музея действует «Монетный двор», где чеканят новогодние монеты на удачу, счастье, здоровье.

Напомним, что кузбасский музей-заповедник уже 15 лет является официальным представительством главного российского Деда Мороза в Кузбассе. На его территории встретить главного волшебника области можно каждые выходные декабря и в дни новогодних каникул, со 2 по 10 января. В этом году в связи с ограничениями работа резиденции организована на открытом воздухе.

СПРАВКА КП

Музей-заповедник «Томская Писаница» является крупнейшим за Уралом. Уникальный туристический, исторический и природный комплекс расположен в Яшкинском муниципальном округе недалеко от деревни Писаная. Его общая площадь составляет 156 гектаров. Постоянные экспозиции доступны для посетителей круглый год.