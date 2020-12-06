Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежедневно в Кузбассе меняется число заболевших, вылечившихся и умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Так произошло и на утро 7 декабря.

По данным оперативного штаба, на утро 7 декабря коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 177 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 997 человек. Одновременно с этим, 234 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больницы. Всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились уже 18 394 жителя региона. Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3204 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 805 человек.

Изменилось и число умерших пациентов. На утро 7 декабря стало известно еще о пяти случаях смерти. Общее число случаев летального исхода достигло 399 человек.

Статистика. Яндекс.

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