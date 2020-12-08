Кузбасс - Енисей 8 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция матча стартового тура XXIX чемпионата России по хоккею с мячом. Фото: bandyvideo.net

Во вторник, 8 декабря, кемеровский хоккейный клуб «Кузбасс» принимает команду из Красноярска – «Енисей».

Прямая трансляция игры начнется на канале «Кузбасс 1» в 19.00. Также игру можно посмотреть онлайн на сайте телеканала и в мобильном приложении.

Напомним, что кемеровский клуб на данный момент уже провел восемь игр в рамках первенства страны. В активе подопечных Сергея Большакова три победы, три поражения и два матча с ничейным результатом. Итого в активе команды 11 очков и седьмое место в турнирной таблице. «Енисей» после такого же количества проведенных игр с 21 очками расположился на втором месте. Для кемеровского клуба, возможно, предстоящий матч сильно ситуацию не поправит, но позволит обрести уверенность в последующих играх. Ну и болельщики старой закалки помнят, какими непримиримыми соперниками являются это два клуба. Так что победить – дело чести!