Отдохнем с комфортом: В Кузбассе благоустраивают зимние площадки

Шесть катков откроются в рамках областной программы «Твой Кузбасс - твоя инициатива», которая призвана привлечь жителей к формированию комфортной среды для жизни и отдыха. Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе этой зимой будет работать более 200 открытых катков, хоккейных коробок и конькобежных дорожек. Специалисты уже вовсю занимаются их благоустройством.

Как сообщает министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, площадки будут работать во всех 34 территориях области. Для удобства жителей рядом с самыми крупными из них установят пункты проката спортивного инвентаря.

- В связи с пандемией коронавируса пункты проката будут работать только при условии соблюдения противоэпидемических мер, в том числе регулярной дезинфекции помещений, - сообщает администрация правительства Кузбасса. - Муниципалитеты предусмотрели льготы на услуги для отдельных категорий граждан. Например, бесплатно арендовать спортивный инвентарь смогут члены многодетных семей и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Примечательно, что шесть катков откроются в рамках областного конкурса проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива», который был запущен специально к 300-летию региона и призван привлечь жителей к активному участию в формировании комфортной среды для жизни и отдыха. Ледовые поля будут созданы в Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, Краснобродском, Гурьевском округах, Мариинском и Таштагольском районах.

А в Кемерове уже открылись 26 зимних спортивных объектов, в том числе площадка для хоккея в валенках в парке Победы имени Жукова. Хоккейная коробка установлена на главной площади Кузбасса - площади Советов. Вскоре каток зальют и вокруг главной новогодней ели.

В Прокопьевске этой зимой запланировано залить девять катков, из которых четыре уже готовы. По сложившейся в городе традиции самым популярным местом для катания снова станет площадка на территории спортивно-развлекательного центра «Солнечный». За сезон этот каток посещают более семи тысяч человек. В местном пункте проката - более 350 пар коньков. Торжественное открытие катка в «Солнечном» состоялось 4 декабря.

Еще четыре хоккейные коробки зальют в Беловском районе, компанию им составят две ледовые площадки. В том числе в каток переоборудуют многофункциональную площадку на территории Вишневской школы, которая была установлена по проекту «Дни Москвы в Кузбассе».

В Ленинске-Кузнецком будут работать шесть катков. Впервые каток зальют в парке культуры и отдыха. Уже готова для катания хоккейная коробка в микрорайоне Лесной Городок, ранее отремонтированная по проекту «Твой Кузбасс - твоя инициатива». В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» этим летом также отремонтировали хоккейную коробку спортшколы «Надежда», здесь идет заливка льда. На главной площадке празднования Нового года - площади имени Валентина Мазикина - идет установка катка. Традиционно открытые ледовые площадки с прокатом спортинвентаря будут работать на стадионах «Шахтер» и «Олимпиец».

Ну и, конечно, помимо катков и хоккейных коробок в городах и районах будут обустроены лыжные и снегоходные трассы.

МЕНЮ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

В Междуреченске начали печь таежный хлеб

Особенности местной кухни способствует развитию регионального туризма.

В Междуреченске начали выпекать необычный продукт - таежный хлеб. Эта инициатива поможет сформировать имидж города как одного из уникальных туристических центров Кузбасса.

Два новых рецепта из ржаной муки придумали на местном хлебзаводе: один с добавлением кедровых орешков, другой - с клюквой.

- Так интуитивно сработало, что тайга ассоциируется именно с клюквой и с кедром, кедровыми орехами. Судя по тому, что получилось - хорошо сочетается, - отметила инженер-технолог предприятия Людмила Шамонина.

Обязательный пункт программы любого путешественника - пробовать блюда местной кухни. Фото: пресс-служба АПК.

Необычный продукт в конце ноября уже появился в продаже. Междуреченцы, попробовавшие хлеб первыми, поделились впечатлениями: «Хлеб очень вкусный, такого я еще не пробовала. Хотела бы брать его к столу и думаю, что он понравится моим детям. С клюквой вообще как десерт», - рассказала одна из горожанок.

Стоит добавить, что гастрономические изюминки являются неотъемлемой частью внутреннего туризма. Как отметила Екатерина Шаповалова, руко-

водитель проекта «Гастрономическая карта России», в котором уже приняли участие несколько территорий Кузбасса, каждый регион имеет свой неповторимый, традиционный вкус. Используемые в приготовлении региональные продукты, дикоросы, кулинарные техники, наименования блюд, история блюда, история человека, который его приготовил, место, где его готовят, - множество этих составляющих превращает просто вкусную ресторанную еду в блюдо, которое знакомит путешественника с историей и культурой региона, в блюдо - его визитную карточку.

- Пробовать блюда и продукты в местах, где все это растет, добывается, производится, готовится - обязательный пункт программы любых путешествий, - подчеркнула она.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Музей доступен для всех

Кемеровский музей «Красная Горка» делает уникальное культурное наследие доступным и для людей с ограниченными возможностями.

Кемеровский музей «Красная Горка» принимает участие во всероссийской акции «Музей для всех!». Ее главная цель - сделать уникальное культурное наследие ближе людям с ограниченным возможностями.

Как рассказали в самом учреждении культуры, акция проходит в рамках Международного дня инвалидов. Сотрудники «Красной Горки» подготовили программу для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

В музее-заповеднике проходят экскурсии и просветительские проекты, адаптированные для разных групп населения. Участники акции смогли посмотреть документальные фильмы об истории Кемерова и Кузбасса, видеоэкскурсию по экспозиции «Шахта», прослушать мультимедийную версию художественной книги Рут Кеннел «Товарищ Костыль».

Все проекты адаптированы для людей с нарушениями зрения и слуха. Многие мероприятия из-за сложившейся эпидемической ситуации проводятся в режиме онлайн на сайте учреждения.

ВСЕ ТУРИСТЫ В ГОСТИ К НАМ!

В Кузбассе открылась резиденция главного Деда Мороза

Туристов здесь ждут каждые выходные.

На территории музея-заповедника «Томская писаница» открылась резиденция главного Деда Мороза Кузбасса. Теперь туристов здесь ждут каждые выходные.

В музее-заповеднике будут проходить новогодние торжества под лозунгом «Петрогод на Томской писанице». Каждые выходные декабря и в дни зимних каникул жители региона, а также туристы из других городов смогут поучаствовать в различных активностях в духе петровской эпохи, а также повстречать Деда Мороза.

Уникальный туристический комплекс вот уже 15 лет является официальным представительством Деда Мороза в Кузбассе. Фото: пресс-служба АПК.

Как отмечают областные власти, развитие Кузбасса как промышленного центра России стало прямым следствием масштабных петровских преобразований. Начало им дали экспедиции Михайло Волкова и Даниэля Мессершмидта, двух ученых, которые отправились на поиски ценных месторождений по указу Петра I и в 1721 году обнаружили залежи угля на территории Кузнецкого угольного бассейна. Именно экспедиция Мессершмидта открыла скалы с рисунками, которые теперь находятся на территории «Томской писаницы».

Во время открытия резиденции Деда Мороза праздник стартовал с пушечного залпа, после чего гостям представили развлекательную программу «Потешные полки» на специально созданной стилизованной Дворцовой площади. Также здесь была построена самая большая горка Кузбасса и «крепость Орешек» из снега. Для интересующихся историей области организованы бесплатные тематические экскурсии «Берг-коллегия» и «Испытание Сибирью». А в «Мастерской Страленберга» желающие могут скопировать рисунок древних людей - петроглиф - и забрать его с собой на память. Кроме того, на территории музея действует «Монетный двор», где чеканят новогодние монеты на удачу, счастье, здоровье.

Напомним, что кузбасский музей-заповедник уже 15 лет является официальным представительством главного российского Деда Мороза в Кузбассе. На его территории встретить главного волшебника области можно каждые выходные декабря и в дни новогодних каникул, со 2 по 10 января. В этом году в связи с ограничениями работа резиденции организована на открытом воздухе.

НАША СПРАВКА

Музей-заповедник «Томская писаница» является крупнейшим за Уралом. Уникальный туристический, исторический и природный комплекс расположен в Яшкинском муниципальном округе, недалеко от деревни Писаная. Его общая площадь составляет 156 гектаров. Постоянные экспозиции доступны для посетителей круглый год.