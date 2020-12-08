В кузбасский Шерегеш прибыли первые туристы из Москвы по пакетным турам. Фото: Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса

Из Москвы прибыли первые туристы, прилетевшие отдыхать на горнолыжный курорт Шерегеш по пакетным турам. Это стало возможным в рамках специальной программы туроператоров.

Напомним, что в этом горнолыжном сезоне любители активного зимнего отдыха из западной части России впервые могут летать в Новокузнецк на специальных рейсах федеральных туроператоров. В базовый пакетный тур входит перелет с учетом провоза комплекта горнолыжного оборудования, комфортабельный трансфер от аэропорта до отеля в Шерегеше и обратно, а также проживание на самом курорте.

Пассажиров первого чартерного рейса из Москвы, прибывшего 6 декабря, встречали празднично, с шорским колоритом, за который, в том числе, туристы любят кузбасский курорт. Туристов приветствовали главный символ Шерегеша – Йети, а также шорский национальный ансамбль «Чылтыс»

Всего прибыли 175 туристов, из них 79 — по пакетным турам. Волонтеры службы гостеприимства Кузбасса вручили гостям значки и открытки, которые можно отправить через специальный почтовый ящик на курорте, а также буклеты о туристических предложениях региона.

Как отметили в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса, активная продажа пакетных туров на горнолыжный комплекс «Шерегеш» федеральными туроператорами является значимым шагом в развитии туризма в регионе. Это увеличит приток туристов со всей России, а также будет способствовать улучшению инфраструктуры и повышению качества туристических услуг. Кроме того, за счет многодневности пакетных туров увеличится продолжительность пребывания туристов на горнолыжном комплексе. Следовательно, загрузка курорта не будет провисать в так называемые «низкие сезоны», когда спрос на услуги ниже, чем предложение. В выигрыше окажутся все – гостиницы, пункты проката, кафе и рестораны, другие объекты инфраструктуры курорта.

СПРАВКА КП

О начале продаж пакетных туров в Шерегеш в этом сезоне объявили три крупнейших туроператора России «Пегас Туристик», ANEX Tour и «TUI-Россия». В рамках своих уникальных туристических продуктов туроператоры обеспечивают туристов и комфортабельным трансфером непосредственно от аэропорта до курорта.