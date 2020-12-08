Россельхозбанк в Кузбассе выдал более 940 миллионов рублей льготной сельской ипотеки

Всего помощь в улучшении жилищных условий получили 32 тысячи клиентов. Программа «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемая Министерством сельского хозяйства, позволяет приобрести жилье загородом или земельный участок для строительства на нем жилого дома по специальной ставке от 2,7 процента годовых.

В Кузбассе Россельхозбанк выдал порядка 520 кредитов по сельской ипотеке на общую сумму свыше 940 миллионов рублей.

Для отдельных категорий клиентов ставка по ипотечному кредиту на покупку загородного жилья снижена. Так, зарплатные клиенты банка могут оформить сельскую ипотеку по ставке от 1,9 процента годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2 процента годовых.

По статистике Россельхозбанка, кредиты на приобретение жилой недвижимости загородом наиболее востребованы в Приволжском федеральном округе (33 процента от всего выданного объема сельской ипотеки), а также Центральном (20 процентов) и Сибирском (17 процентов) федеральных округах.

Исследование Россельхозбанка показало, что горожане так же охотно обращаются за кредитом на покупку загородного жилья, как и сельские жители. В каждом третьем регионе доля жителей городов, приобретающих жилье загородом, превышает долю жителей сельских территорий, оформляющих кредит по данной льготной программе.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 миллионов рублей (для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа – 5 миллионов рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Подобрать объект недвижимости и проверить, входит ли населенный пункт в список сельских территорий, можно на портале «Своё. Жильё».

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