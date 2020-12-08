Где в Кемерове купить новогоднюю елку на Новый год 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

За две недели до наступления Нового года в кемерове откроются елочные базары. Мы расскажем вам, где можно будет купить в Кемерове елку на Новый год 2021.

Традиция устанавливать на Новый год елку очень старая. В современных реальностях многие предпочитают ежегодно собирать искусственные елки. Для тех же, кто предпочитает, чтобы в доме витал живой хвойный аромат, с 15 по 31 декабря будут работать елочные базары.

Центральный район

- ул. Кирова, юго-восточнее строения № 37;

- пр. Ленина, южнее строения № 90/1;

- пр. Ленина, севернее дома № 105;

- пр. Октябрьский, севернее дома № 9;

- пр. Октябрьский, юго-восточнее дома № 34;

- пр. Московский, севернее строения № 11;

- пр. Ленина, севернее № 85;

- пр. Ленина, севернее № 117;

- ул. Терешковой, северо-западнее строения № 22а.

Ленинский район:

- пр. Октябрьский, южнее дома № 68;

- пр. Октябрьский, восточнее дома № 78;

- пр. Химиков, северо-западнее дома № 41;

- пр. Химиков, пересечение с пр. Ленинградским, северо-западнее строения № 30;

- пр. Комсомольский, восточнее дома № 71;

- ул. Марковцева, юго-восточнее дома № 20;

- пр. Ленина, западнее строения № 116 просп. Ленина, северо-западнее дома № 139;

- пр. Ленина, пересечение с просп. Ленинградский, юго-восточнее дома № 28а;

- пр. Ленинградский, 31/2, юго-западнее автостоянки;

- ул. Тухачевского, юго-западнее дома № 56;

- ул. Ворошилова, юго-западнее дома № 10а;

- пр. Ленинградский, северо-западнее дома № 22;

- пр. Химиков пересечение с бульв. Строителей, юго-западнее дома № 40.

Заводской район:

- ул. Радищева, северо-западнее дома № 1;

- ул. Радищева, юго-западнее дома № 4;

- ул. Радищева, восточнее дома № 6 - ул. Двужильного, северо-восточнее дома № 32;

- ул. Радищева, южнее дома № 11;

- ул. Двужильного, севернее дома № 6;

- ул. Двужильного, южнее дома № 9 к 3;

- ул. 2-я Камышинская, юго-восточнее дома № 35;

- пр. Кузнецкий, юго-западнее дома № 108;

- пр. Молодежный, юго-восточнее дома № 2;

- пр. Молодежный, южнее строения №2а;

- пр. Молодежный,юго-восточнее дома № 10;

- пр. Молодежный, севернее дома № 9;

- пр. Молодежный, севернее дома № 15;

- ул. Тухачевского, восточнее дома № 45в;

- ул. Базовая, юго-восточнее дома № 5б;

- просп. Ленина, северо-западнее дома № 49;

- ул. Патриотов, северо-восточнее дома № 29;

- ул. Патриотов, юго-западнее дома № 30;

- ул. Патриотов, юго-западнее дома № 32;

- ул. Пролетарская, северо-восточнее дома № 3;

- ул. Свободы, юго-западнее дома № 19;

- ул. Сибиряков-Гвардейцев, северо-западнее дома № 11;

- ул. Сибиряков-Гвардейцев, южнее дома № 16.

Рудничный район:

- пр. Шахтеров, восточнее здания № 45;

- пр. Шахтеров, севернее здания № 54б;

- пр. Шахтеров, северо-западнее здания № 48;

- пр. Шахтеров, западнее здания №58;

- пр. Шахтеров, северо-западнее здания № 74;

- пр. Шахтеров, севернее здания № 85;

- пр. Шахтеров, юго-восточнее здания № 91;

- пр. Шахтеров, восточнее здания № 97;

- пр. Шахтеров, восточнее здания № 107;

- ул. Серебряный бор, южнее здания № 1;

- ул. Волкова, южнее дома № 41.

Кировский район:

- ул. Волкова, южнее дома № 41;

- ул. Григорьева, северо-восточнее строения № 5;

- ул. Леонова, юго-восточнее дома № 17;

- ул. Халтурина, юго-восточнее домов № 35а;

- ул. Инициативная, юго-восточнее дома № 1;

- ул. Инициативная, юго-западнее дома № 35;

- ул. Металлистов, севернее строения № 4б;

- ул. Леонова, восточнее строения № 13а.

Жилые районы Ягуновский и Пионер :

- ул. Белозерная, западнее дома № 40в;

- ул. Белозерная, северо-восточнее дома № 44;

- ул. Марата, юго-западнее строения № 12;

- ул. Пионер, юго-западнее дома № 11а.