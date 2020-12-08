Где в Кемерове купить новогоднюю елку на Новый год 2021
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За две недели до наступления Нового года в кемерове откроются елочные базары. Мы расскажем вам, где можно будет купить в Кемерове елку на Новый год 2021.
Традиция устанавливать на Новый год елку очень старая. В современных реальностях многие предпочитают ежегодно собирать искусственные елки. Для тех же, кто предпочитает, чтобы в доме витал живой хвойный аромат, с 15 по 31 декабря будут работать елочные базары.
Центральный район
- ул. Кирова, юго-восточнее строения № 37;
- пр. Ленина, южнее строения № 90/1;
- пр. Ленина, севернее дома № 105;
- пр. Октябрьский, севернее дома № 9;
- пр. Октябрьский, юго-восточнее дома № 34;
- пр. Московский, севернее строения № 11;
- пр. Ленина, севернее № 85;
- пр. Ленина, севернее № 117;
- ул. Терешковой, северо-западнее строения № 22а.
Ленинский район:
- пр. Октябрьский, южнее дома № 68;
- пр. Октябрьский, восточнее дома № 78;
- пр. Химиков, северо-западнее дома № 41;
- пр. Химиков, пересечение с пр. Ленинградским, северо-западнее строения № 30;
- пр. Комсомольский, восточнее дома № 71;
- ул. Марковцева, юго-восточнее дома № 20;
- пр. Ленина, западнее строения № 116 просп. Ленина, северо-западнее дома № 139;
- пр. Ленина, пересечение с просп. Ленинградский, юго-восточнее дома № 28а;
- пр. Ленинградский, 31/2, юго-западнее автостоянки;
- ул. Тухачевского, юго-западнее дома № 56;
- ул. Ворошилова, юго-западнее дома № 10а;
- пр. Ленинградский, северо-западнее дома № 22;
- пр. Химиков пересечение с бульв. Строителей, юго-западнее дома № 40.
Заводской район:
- ул. Радищева, северо-западнее дома № 1;
- ул. Радищева, юго-западнее дома № 4;
- ул. Радищева, восточнее дома № 6 - ул. Двужильного, северо-восточнее дома № 32;
- ул. Радищева, южнее дома № 11;
- ул. Двужильного, севернее дома № 6;
- ул. Двужильного, южнее дома № 9 к 3;
- ул. 2-я Камышинская, юго-восточнее дома № 35;
- пр. Кузнецкий, юго-западнее дома № 108;
- пр. Молодежный, юго-восточнее дома № 2;
- пр. Молодежный, южнее строения №2а;
- пр. Молодежный,юго-восточнее дома № 10;
- пр. Молодежный, севернее дома № 9;
- пр. Молодежный, севернее дома № 15;
- ул. Тухачевского, восточнее дома № 45в;
- ул. Базовая, юго-восточнее дома № 5б;
- просп. Ленина, северо-западнее дома № 49;
- ул. Патриотов, северо-восточнее дома № 29;
- ул. Патриотов, юго-западнее дома № 30;
- ул. Патриотов, юго-западнее дома № 32;
- ул. Пролетарская, северо-восточнее дома № 3;
- ул. Свободы, юго-западнее дома № 19;
- ул. Сибиряков-Гвардейцев, северо-западнее дома № 11;
- ул. Сибиряков-Гвардейцев, южнее дома № 16.
Рудничный район:
- пр. Шахтеров, восточнее здания № 45;
- пр. Шахтеров, севернее здания № 54б;
- пр. Шахтеров, северо-западнее здания № 48;
- пр. Шахтеров, западнее здания №58;
- пр. Шахтеров, северо-западнее здания № 74;
- пр. Шахтеров, севернее здания № 85;
- пр. Шахтеров, юго-восточнее здания № 91;
- пр. Шахтеров, восточнее здания № 97;
- пр. Шахтеров, восточнее здания № 107;
- ул. Серебряный бор, южнее здания № 1;
- ул. Волкова, южнее дома № 41.
Кировский район:
- ул. Волкова, южнее дома № 41;
- ул. Григорьева, северо-восточнее строения № 5;
- ул. Леонова, юго-восточнее дома № 17;
- ул. Халтурина, юго-восточнее домов № 35а;
- ул. Инициативная, юго-восточнее дома № 1;
- ул. Инициативная, юго-западнее дома № 35;
- ул. Металлистов, севернее строения № 4б;
- ул. Леонова, восточнее строения № 13а.
Жилые районы Ягуновский и Пионер :
- ул. Белозерная, западнее дома № 40в;
- ул. Белозерная, северо-восточнее дома № 44;
- ул. Марата, юго-западнее строения № 12;
- ул. Пионер, юго-западнее дома № 11а.