Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Вот и на утро 8 декабря в Кузбассе вновь изменилось число новых случаев заболевания, выздоровления и смертей пациентов с коронавирусом.

На утро 9 декабря коронавирус диагностирован у 22 350 человек. Из них 174 - за прошедшие сутки. С момента начала пандемии выздоровели 18 782 пациента, из них 202 за минувшие сутки.

Выросла и печальная статистика. За минувшие сутки зафиксировано четыре новых случая смерти. Общее число умерших достигло 407 человек.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день медицинскую помощь в Кузбассе получает 3161 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 12 706 человек.

Статистика. Яндекс.

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