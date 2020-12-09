Строим комфортное жилье: В Кузбассе создадут отраслевой центр для подготовки специалистов

Сергей Цивилев отметил, что центр будет выпускать в том числе кадры редких специальностей. Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе планируется создать центр для подготовки строительных кадров, в том числе редких специальностей. Это придаст новый импульс развитию отрасли и позволит создавать в регионе больше социально значимых объектов и жилья.

В регионе по инициативе губернатора Сергея Цивилева появится межрегиональный центр подготовки профессионалов строительной сферы. Эту инициативу поддержали в Правительстве России. Концепцию центра обсудили на заседании межведомственной рабочей группы с участием замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрия Волкова, замминистра труда и соцзащиты России Елены Мухтияровой, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и других представителей федеральных министерств и ведомств.

- В Кузбассе впечатляющая инфраструктура, на базе региона совершенно точно можно развивать такой центр. Важно, что и у потенциальных заказчиков есть запрос на создание централизованной образовательной системы. Застройщики в ходе встреч признают готовность вкладывать ресурсы в обучение кадров. Например, выплачивать стипендию студентам, чтобы в будущем заключить с ними контракт и отправить их на ту стройку, где они нужны, - отметил Дмитрий Волков.

В свою очередь, Сергей Цивилев сказал, что в центре будут обучать и дефицитным специальностям. А в целом его создание будет способствовать активному развитию строительной сферы в регионе. Как следствие, будет появляться больше значимых социальных объектов - школ, больниц, детских садов, а также качественного и удобного жилья.

- Решение кадрового вопроса - ключевой момент. Мы уже формируем группу студентов по целевому заказу строительных компаний региона. В перспективе трудоустройство и переобучение специалистов позволит нам реализовывать крупные инвестиционные проекты, - подчеркнул глава области.

Межрегиональный центр строительных компетенций будет работать на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Кузбасский образовательный кластер по строительным компетенциям будет включать северный и южный кампусы с центрами в Кемерове и Новокузнецке. В северный войдут Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства, Кемеровский коммунально-строительный техникум имени Заузелкова и Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева. На юге основными образовательными организациями станут Сибирский государственный индустриальный университет и пять колледжей и техникумов Новокузнецка и Прокопьевска.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Темпы переселения с подработанных шахтами территорий увеличат

По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева регион получит более 10 миллиардов рублей на переселение жителей с подработанных шахтами территорий. Средства поступят в течение трех лет.

Напомним, что глава региона неоднократно озвучивал проблему на встречах с президентом России, ведь речь идет о комфортном проживании и безопасности тысяч людей. Губернатор отмечал, что программу необходимо завершить к концу 2024 года.

В ближайшие три года в стране будет направлено 13,5 миллиарда рублей на переселение граждан с подработанных территорий, в том числе 6,7 миллиарда дополнительно, соответствующие поправки были приняты Госдумой РФ. Кузбасс на этот срок получит 10,3 миллиарда рублей, что позволит переселить 5398 семей.

- Выделяемые на программу суммы будут увеличены в разы, - отметили в администрации правительства Кузбасса. - Так, Прокопьевск в 2021 году получит более 1,5 миллиарда рублей - в три раза больше, чем в 2020 году. В Киселевск в следующем году будет направлен 821 миллион рублей (в 2020 году - 275 миллионов рублей). На переселение жителей Анжеро-Судженска заложено 735 миллионов рублей (2020 год - 341 миллион).

Всего с 1998 года на переселение кузбассовцев из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ, из федерального бюджета было выделено более 18 миллиардов рублей. Благодаря этим средствам уже были переселены 17 069 семей.

РЕМОНТ

Тепло в каждый дом: за год построят и реконструируют 23 котельных

Это позволит обеспечить стабильное тепло и комфорт в домах жителей.

В Кузбассе завершается работа по реконструкции котельных, запланированная на 2020 год. Главная задача проводимых мероприятий - обеспечить тепло и комфортные условия в домах жителей.

По данным министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, реконструированные и новые котельные расположены в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Киселевске, а также Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Чебулинском, Топкинском округах и Тисульском районе.

Всего на подготовку региона к отопительному сезону в этом году направлено 7,5 миллиарда рублей. Фото: пресс-служба АПК.

- На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса к зиме в этом году было направлено около 7,5 миллиарда рублей. По итогам 2020 года будут построены и реконструированы 23 котельные, что повысит надежность системы теплоснабжения. В том числе в муниципалитетах установили 14 блочно-модульных угольных мини-котельных. Их основное преимущество - полная автономность. Уголь заправляется на срок от 7 до 20 суток, а дальше вся работа оборудования контролируется диспетчером дистанционно. Соответственно, нет необходимости в постоянном присутствии персонала, что снижает расходы на обслуживание энергообъектов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, уголь в такую котельную подается через закрытый бункер, а зола поступает в золоприемник. Благодаря этому можно полностью отказаться от угольного склада и золоотвала. При этом выбросы от сжигания угольного топлива минимальны, а это значит, что улучшится экология.

В Анжеро-Судженске в дома, расположенные рядом с местным мелькомбинатом, не поступало достаточно тепла из-за старой, не справляющейся с нагрузкой котельной. Излишне говорить, что жители и особенно дети, часто болели. Этим летом старую кочегарку закрыли, а вместо нее на средства областного бюджета были приобретены две автоматизированные котельные. Еще две блочно-модульные котельные заработали в Чебулинском округе - в 1-м Поселке и в деревне Покровка.

При подготовке к отопительному сезону коммунальщики проверили оборудование на всех объектах теплоснабжения. В котельной деревни Зеледеево Юргинского округа установили новый, более мощный водогрейный котел. При этом работы проводились без отключения отопления. Сейчас котельная обеспечивает теплом 25 домов и детский сад. Идет установка нового оборудования в селе Мальцево, на очереди - котельная в поселке Юргинский. До конца года в котельных округа планируется установить еще семь новых котлов.