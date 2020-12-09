Как разговаривать с детьми до их рождения и после

Вместе с психологом вы разберете самые важные темы. Фото: благотворительный фонд "Счастье детям".

Слово ранит, слово лечит, слово поддерживает в любой ситуации. И особенно сильно оно действует на детей - буквально формирует их личности. Как же правильно взрослым говорить с детьми и друг с другом?

Родители всего мира, глядя на новорожденного ребенка, мечтают, чтобы он вырос счастливым человеком. Видя, как малыш подрастает, они ищут лучшие сады, школы, кружки и секции, институты - полагая, что счастье именно в этом. Но только самые мудрые родители знают: счастье - это когда тебя любят, когда в семье - мир и гармония. Учить быть счастливым нужно с самого детства. Точнее - еще до рождения малыша.

Именно в семье создается модель поведения, которую человек пронесет через всю свою жизнь. Причем не только слова, но и мысли, чувства родителей оказывают влияние на ребенка еще до его рождения. Потом это дополняется сказками, речью, ее темпом, энергией, ценностью каждого слова.

Каждое слово несет свою эмоциональную окраску и энергетику. Одни слова ранят до глубины души, другие - вселяют уверенность, третьи - врачуют душу. И то, какие слова вы используете, создает эмоциональный фон.

Как же правильно разговаривать друг с другом и детьми - так, чтобы каждое слово наполняло силой и придавало уверенности? Разобраться в этом можно на вебинаре «Как влияет «слово» на взаимоотношения в семье?», который проведет фонд «Счастье детям» в рамках проекта «Мир добра: комплексная реабилитация детей». Ведет вебинар аналитический психолог, член Ассоциации песочной терапии, арт-терапевт Арина Игнатова. Вебинар будет состоять из двух частей - теоретической и практической. Вместе с психологом вы разберете самые важные темы:

- Как наши мысли влияют на развитие плода.

- Развитие речи у ребенка: как на это влияет речь взрослого.

- Разговор с ребенком: как выстраивать доверительный и открытый диалог.

А во время практического занятия разберете упражнения по построению фраз, обращенных к ребенку.

Вебинар ведет аналитический психолог, член Ассоциации песочной терапии, арт-терапевт Арина Игнатова. Фото: благотворительный фонд "Счастье детям".

Участие в вебинаре бесплатное. К слову, проект «Мир добра: комплексная реабилитация детей» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Дата и время проведения: 10.12.2020, в 15.00 по мск

Платформа: Zoom

Ссылка на конференцию: https://us02web.zoom.us/j/8069470478

Идентификатор конференции:806 947 0478

Чтобы бесплатно принять участие в вебинаре и в дальнейшем передать полученные знания своим детям, заполните короткую анкету. Ее вы найдете здесь.

СПРАВКА «КП»

Фонд «Счастье детям» с 2016 года работает над проектом «Мир добра: комплексная реабилитация детей». За это время 9 тысяч детей, которые находились в больницах, прошли социально-психологическую реабилитацию, справились со страхами и тревогой. У каждого появился позитивный настрой, а это, в свою очередь, ускорило выздоровление.

Благодаря фонду проходят семинары и вебинары, которые ориентированы на улучшение взаимоотношений в семье. Очень важно, что проводят занятия психологи.

Кроме того, фонд оказывает дистанционную психологическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и в трудной жизненной ситуации, от 9 до 17 лет по всей России. Помогает справиться с эмоциями, сформировать навыки самоподдержки, поверить в себя и завести друзей.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте благотворительного проекта «Мир добра: комплексная реабилитация детей».

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