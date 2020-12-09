СУЭК направила три миллиона рублей лечебным учреждениям Кузбасса

На протяжении Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе добровольцы постоянно оказывают помощь пенсионерам, детям из многодетных и малообеспеченных семей. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Двум городским больницам – ГАУЗ КО "Ленинск-Кузнецкая городская больница №1" и ГБУЗ КО "Киселевская городская больница" – перечислено угольщиками по полтора миллиона рублей на приобретение медикаментов для предупреждения и предотвращения распространения, диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Средства выделены на основании обращений руководителей этих больниц о поддержке в приобретении средств и профилированного оборудования, способствующих более качественному оказанию необходимой медицинской помощи, лечению и диагностированию коронавирусной инфекции.

- Сегодня наша больница достаточно обеспечена необходимыми противовирусными лекарственными препаратами, - говорит главный врач Ленинск-Кузнецкой городской больниц №1 Юрий Шелохович. – Но в ходе лечения пациентов от коронавирусной инфекции возникают различные осложнения, когда нужно оперативно менять медикаментозный курс, улучшать его эффектность, вводить новые препараты, которых может и не быть в наличии в данный момент. В создании запаса таких средств нам помогает компания «СУЭК-Кузбасс». Хочу еще раз искренне поблагодарить всех шахтеров за поддержку и понимание сложностей, которые в этот период испытывают медучреждения.

Отметим, что с первых дней пандемии СУЭК Андрея Мельниченко реализует в регионах присутствия комплексную программу поддержки здравоохранения и социальной сферы. В Кузбассе организована массовая передача медицинских респираторных масок, дезинфицирующих средств, а также одноразовых медицинских комбинезонов, одноразовых перчаток с повышенной прочностью, термометров инфракрасных бесконтактных. Для инфекционного отделения ГАУЗ КО «Прокопьевская городская больница №1» переданы комплектующие для аппаратов ИВЛ. Выделены легковые автомобили для организации своевременной доставки участковых врачей на вызовы к пациентам на дом.

В начале декабря очередную закупленную СУЭК крупную партию медицинских средств индивидуальной защиты на общую сумму более полутора миллионов рублей волонтеры компании передали расположенному в городе Ленинск-Кузнецкий Государственному автономному учреждению здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров" (ГАУЗ ККЦОЗШ).

На протяжении Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе добровольцы постоянно оказывают помощь пенсионерам, детям из многодетных и малообеспеченных семей. Масштабная социальная и благотворительная деятельность СУЭК в период пандемии высоко отмечена главой государства, а также экспертами и гражданским сообществом – программа угольщиков "СУЭК против COVID-19" отмечена дипломами и наградами ряда авторитетных федеральных конкурсов.