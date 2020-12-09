Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщаем самую важную и актуальную информацию о коронавирусе в Кузбассе. 10 декабря в оперативной сводке новые изменения – рассказываем новости оперштаба.

На утро четверга коронавирус диагностирован у 22 522 человек. Из них 172 - за прошедшие сутки. С момента начала пандемии выздоровели 18 945 пациентов, в том числе 163 на текущее утро.

Вновь выросла и печальная статистика. За прошедшие сутки зафиксированы пять новых случаев смерти.

-У мужчины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Он проживал в Белове. У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке. У женщины 1977 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в Кемерове. У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.

Таким образом, общее число умерших достигло 412 человек.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день медицинскую помощь в Кузбассе получают 3165 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 11 770 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Кузбасса рассказал об обязательном требовании для желающих привиться от коронавируса

Минздрав Кузбасса рассказал, какое требование является обязательным для тех, кто захочет привиться от коронавируса. Вакцинация в регионе началась 9 декабря.(подробности)

Опубликовано новое распоряжение Сергея Цивилева по ситуации с коронавирусом

Опубликовано новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Глава региона подписал его 9 декабря.(подробности)

10 автомобилей скорой помощи поступило в Кузбасс по программе борьбы с коронавирусом

В Кузбасс по программе борьбы с коронавирусом поступило 10 новых автомобилей скорой помощи. На них было выделено более 20 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ.(подробности)

Снова продлен режим самоизоляции для кузбассовцев старше 65 лет

Еще на две недели продлен режим самоизоляции для жителей Кузбасса в возрасте старше 65 лет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.(подробности)