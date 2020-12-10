Волонтеры СУЭК передали кузбасским медикам очередную партию СИЗ

На протяжении Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе добровольцы постоянно оказывают помощь пенсионерам, детям из многодетных и малообеспеченных семей. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

В рамках Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» крупную партию медицинских средств индивидуальной защиты на общую сумму более полутора миллионов рублей волонтеры компании «СУЭК-Кузбасс» передали расположенному в городе Ленинск-Кузнецкий Государственному автономному учреждению здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров" (ГАУЗ ККЦОЗШ).

Медики получили от угольщиков сорок тысяч одноразовых трехслойных масок, восемь тысяч перчаток нитриловых для лабораторных работ и полумасок фильтрующих KN 95 с клапаном выдоха (класс защиты FPP 2). В составе партии четыре тысячи защитных одноразовых комбинезонов «Унис-1» из нетканого безворсового материала, такое же количество одноразовых медицинских колпаков и беретов.

Представители ГАУЗ ККЦОЗШ с большой признательностью приняли очередную поддержку СУЭК. Шахтеров компании тепло поблагодарил советник главного врача, залуженный врач РФ, академик РАЕН Ваграм Агаджанян: «Это уже далеко не первая помощь, оказанная нашему Центру в сложнейшей обстановке, вызванной коронавирусной инфекцией. Я выражаю глубочайшую благодарность СУЭК и СУЭК-Кузбасс за то, что они снова откликнулись на нашу просьбу. Эти СИЗы действительно жизненно необходимы. Они будут использованы на станциях скорой помощи, в приемном отделении, в поликлиниках. Это средства защиты и их не хватает, потому что нужно постоянно менять. Еще раз огромное спасибо шахтерам за понимание, за поддержку медиков, находящихся, по сути, на передовой линии фронта борьбы с пандемией».

Доставить и разгрузить приобретенную партию СИЗов в лечебное учреждение помогли сотрудники Управления по профилактике и рекультивации (УПиР) и волонтеры из Совета молодежи компании «СУЭК-Кузбасс».

- Я рада стать участницей этой благотворительной акции, - говорит ведущий инженер по охране окружающей среды ООО «Сиб-Дамель» Анастасия Яркеева. – У меня мама работает здесь медсестрой-анестезиологом. Поэтому про «красные зоны», про дежурства без выходных, про то, как тяжело болеют люди, я знаю не понаслышке. Очень трудное сейчас время для медиков. И хорошо, что есть такая акция «#МыВместе», что есть возможность хоть как-то им помочь.

Отметим, что компания «СУЭК-Кузбасс» начиная с марта оказывает постоянную поддержку кузбасским медицинским учреждениям для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией. Организована массовая передача медицинских респираторных масок, дезинфицирующих средств, а также одноразовых медицинских комбинезонов, одноразовых перчаток с повышенной прочностью, термометров инфракрасных бесконтактных. Для инфекционного отделения ГАУЗ КО «Прокопьевская городская больница №1» переданы комплектующие для аппаратов ИВЛ. Выделены легковые автомобили для организации своевременной доставки участковых врачей на вызовы к пациентам на дом.

На протяжении Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе добровольцы постоянно оказывают помощь пенсионерам, детям из многодетных и малообеспеченных семей. Масштабная социальная и благотворительная деятельность СУЭК в период пандемии высоко отмечена главой государства, а также экспертами и гражданским сообществом – программа угольщиков "СУЭК против COVID-19" отмечена дипломами и наградами ряда авторитетных федеральных конкурсов.