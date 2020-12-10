Волонтеры СУЭК присоединились к марафону #МЫВМЕСТЕ

Онлайн-марафон #МЫВМЕСТЕ стал одним из ключевых волонтерских событий года и своеобразным подведением трудовых итогов. Два дня – 4 и 5 декабря - добровольцы со всей страны, среди которых были и волонтеры СУЭК, принимали участие в большой культурно-развлекательной программе: участвовали в мастер-классах и квизах, дискутировали и обменивались опытом, слушали выступления звезд шоу-бизнеса и лекции топовых спикеров.

Добровольцам СУЭК тоже было, чем поделится со своими коллегами. Еще в апреле волонтеры из числа сотрудников предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) присоединись к акции «#МыВместе», организованной совместно с Общероссийским народным фронтом. Основной фронт работы — приобретение и доставка продуктов питания, лекарственных средств людям старшего поколения, соблюдающим режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Еще одним направлением добровольнической деятельности стала поддержка детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также оказание помощи медицинским учреждениям.

Молодые горняки набрались волонтерского опыта и стали полноценными участниками Всероссийского движения «#МыВместе».

- Онлайн-марафон дал крутую возможность пообщаться с единомышленниками по всей стране, поделиться своими знаниями и перенять новые, – делится впечатлениями Мария Ульянова, сотрудница шахты имени В.Д. Ялевского. – Теперь для меня День добровольца стал еще одним «профессиональным» праздником. Я счастлива называть себя волонтером СУЭК. В этом году слова «доброволец», «волонтер» звучали очень часто. И это правильно, и это здорово. Я не из тех людей, кто считает, что о хороших делах надо молчать. Наоборот, о них нужно говорить как можно чаще! И тогда может кто-то еще вдохновится, также как я, и подхватит эстафету добрых и нужных дел.

Напомним, что октябре волонтеры «СУЭК-Кузбасс» награждены особыми памятными медалями от Президента Российской Федерации за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Масштабная социальная и благотворительная деятельность угольщиков СУЭК в период пандемии высоко отмечена главой государства, а также экспертами и гражданским сообществом – программа компании "СУЭК против COVID-19" удостоена дипломов и наград ряда авторитетных федеральных конкурсов.