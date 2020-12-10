Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сообщаем самую важную и актуальную информацию о коронавирусе в Кузбассе. 11 декабря в оперативной сводке новые изменения - рассказываем новости оперштаба.

На утро четверга коронавирус диагностирован у 22 693 человек. Из них 171 - за прошедшие сутки. С момента начала пандемии выздоровели 19 150 пациентов, в том числе 205 на текущее утро.

Вновь выросла и печальная статистика. За прошедшие сутки зафиксированы три новых случая смерти.

- У женщины 1962 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1952 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1980 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - рассказали в оперативном штабе региона.

Таким образом, общее число умерших достигло 415 человек.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день медицинскую помощь в Кузбассе получают 3128 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 10 954 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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